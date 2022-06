Wiedersehen mit dem Aufstiegstrainer: Waldram in der Relegation gegen SG Hausham

Nochmal richtig reinhauen müssen sich die Waldramer um Paul Schlott (re.), um in der ersten Relegationsrunde gegen Hausham zu bestehen. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Seit Wochen ist davon die Rede. Jetzt wird’s ernst: Waldram spielt wieder einmal eine Relegation.

Waldram – Aber während die DJK in den Vor-Corona-Jahren so etwas wie ein Abonnement für die Aufstiegsrelegation besaß, geht es in den zwei Partien gegen die SG Hausham, Mittwochabend (Anstoß 18.30 Uhr) und am kommenden Sonntag um den Klassenerhalt.

Zusätzlichen Reiz gewinnt die Partie dadurch, dass beim Gegner Stephan Leitner die sportliche Verantwortung trägt: Jener Trainer, der die DJK vor genau zehn Jahren in einem spannenden Relegationsmatch mit einem 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen den TSV Benediktbeuern in die Kreisliga führte und zwei Jahre später zum ersten Mal mit Waldram die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga erreichte. „Nicht unbedingt“ lautet Leitners Antwort auf die Frage, ob er sich auf Mittwoch freue. „Wir haben auf die Relegation hingearbeitet, aber als Gegner hätten wir auch einen anderen genommen.“

Sein Ziel für die zwei Begegnungen mit seiner alten Mannschaft sind klar. „Wir wollen aufsteigen“, lässt Leitner erkennen, dass da wenig Platz ist für alte Sympathien. Für die Gastgeber ist ebenfalls klar: „Unser Ziel ist, in der Kreisliga zu bleiben“, betont Dominik Irmer, „und deshalb wollen wir daheim auf jeden Fall gewinnen.“

Ein Gefühl, dass seine Mannschaft zuletzt am 9. Oktober vorigen Jahres genießen durfte – beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Bad Kohlgrub. Seither gab es neun Niederlagen und vier Unentschieden. Dennoch ist DJK-Coach Irmer überzeugt: „Wenn wir spielerisch so auftreten, wie wir es in den zurückliegenden Spielen oft gezeigt haben, bin ich sicher, dass wir eine Chance haben.“

Aus den knappen Ergebnissen der vergangenen Wochen ziehen die Gastgeber ihren Optimismus auf eine erfolgreiche Relegation. „Defensiv stehen wir gut da, nur die Tore haben zuletzt gefehlt“, sagt Irmer. „Ich glaube, dass der Knoten irgendwann platzt.“ Die knappen Resultate der Waldramer sind auch Gästetrainer Leitner nicht entgangen. „Sie haben wohl nicht schlecht gespielt, aber keine Tore gemacht“, stellt der SG-Coach fest. Die Chancen beziffert Leitner mit „Fifty-Fifty“, aufgrund des Saisonverlaufs mit sieben Siegen und zwei Remis liegt der psychologische Vorteil bei der SG.

Die schwierigste Aufgabe des DJK-Trainers ist es, das wegen der Niederlagenserie etwas angeknackste Selbstbewusstsein seiner Kicker bis zum Anpfiff aufzurichten. Dabei sei es hilfreich, sich zwischendurch mal klar zu machen: „Es gibt doch nichts Schöneres, als solche Entscheidungsspiele vor großer Zuschauerkulisse.“

DJK Waldram: Schubert, Hagenbucher – Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta, Kutz, Faganello, S. Kresta, Dreyer, Stingl, Gruber, Bahnmüller, Hensel, Thalbauer, Raic, Ryan, Gebel, Schulz