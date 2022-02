DJK Waldram startet die Wintervorbereitung - ohne Top-Scorer Lukas Hauptmann im Abstiegskampf

Sechs Tore und fünf Vorlagen hat Lukas Hauptmann (re.) in dieser Saison für die DJK Waldram erzielt. Jetzt wechselt der 27-Jährige zum Bezirksligisten MTV Berg. © rst

Ende März startet der DJK Waldram in die zweite Hälfte der Kreisliga-Saison. Das Ziel Klassenerhalt muss der Klub ohne seinen Top-Stürmer Lukas Hauptmann bewältigen.

Waldram – Nach einigen lockeren Trainingstreffen in den vergangenen Wochen geht es bei den Waldramer Fußballern nun wieder ernsthaft zur Sache. Knapp sieben Wochen bleiben Coach Guido Herberth und Co-Trainer Andreas Knobloch Zeit, um den Kreisligisten für das Unternehmen Klassenerhalt fit zu machen. Verzichten muss die DJK dabei auf Lukas Hauptmann.

Der 27-Jährige hat sich in der Winterpause dem MTV Berg angeschlossen, praktiziert den Abstiegskampf also eine Liga höher, denn auch der MTV hat auf einem Relegationsplatz überwintert. „Er war auf einem guten Weg“, sagt Herberth, „dass er geht, ist recht bitter.“

Lukas Hauptmann: „Ich hatte den Eindruck, dass es am Ende egal war“

Mit sechs Toren und fünf Vorlagen ist Hauptmann aktuell der Top-Scorer des Tabellenzehnten der Kreisliga, war damit an fast zwei Dritteln der bisherigen 18 Waldramer Treffer beteiligt. „Der Zeitpunkt ist nicht optimal“, sagt Hauptmann, „aber ich möchte mich gerne eine Liga höher ausprobieren.“ Die Entscheidung sei ihm schon schwergefallen, so der 27-Jährige. Aber letztlich sei es ihm auch leichtgemacht worden. „Berg hat sich sehr um mich bemüht.“ Das habe er bei der DJK vermisst. „Ich hatte den Eindruck, dass es am Ende egal ist“, so Hauptmann, der eine Rückkehr nach Waldram nicht ausschließen mag. Sein Engagement in Berg sei zunächst bis zum Saisonende vereinbart. „Ich hoffe, dass ich dort Spielzeit bekomme und dazu beitragen kann, den Abstieg zu verhindern.“ In einem halben Jahr könne man dann weitersehen.

Dann weiß auch die DJK, ob der erneut erforderliche Kraftakt erfolgreich war. Hinsichtlich des Hauptmann-Abgangs hofft der Chefcoach, dass die Lücke vom Team geschlossen werden kann. „Der Kader ist groß genug“, betont Guido Herberth. Ergänzt werden soll das Aufgebot um Yannick Kutz aus der zweiten Mannschaft, der eine Option für die Defensive ist, sowie Josef Glöckner aus der U 19, der sich im offensiven Mittelfeld wohl fühlt. (Rudi Stallein)