DJK Waldram sucht entschlossen die Abschlüsse

Teilen

Torhungrig: Luca Faganello zeigte sich gegen Polling entschlossen und markierte die Treffer zum 2:0 und 3:0. © rst

Erster Saisonsieg: DJK Waldram schickt Polling mit einer 3:0-Packung nach Hause. Luca Faganello ist zweifacher Torschütze.

Waldram – Der erste Sieg ist eingetütet. Dennoch zeigte sich Dominik Irmer mit der Leistung seiner Truppe nach dem 3:0 gegen den SV Polling „nicht hundertprozentig“ zufrieden. „Viele Stockfehler und unsaubere Bälle, zu viel Abstand zum Gegner und zu wenig Aggressivität“, monierte der DJK-Coach.

Seligmann trifft nur das Außennetz

So hatten denn auch die Gäste die erste Chance, als SV-Angreifer Philipp Seligmann aus halblinker Position nur das Außennetz traf. Auf der Gegenseite sorgte Benedikt Bergmoser für Unruhe und prüfte Torhüter Fabian Faltermeier mit einem Freistoß (16.) ins kurze obere Eck. Wenig später Jubel auf der Waldramer Trainerbank: Bergmoser hatte sich über links durchgearbeitet, bediente in der Mitte Xaver Gruber, der von der Strafraumgrenze abzog und jubelte, als sein leicht abgefälschter Ball zu 1:0-Führung über die Linie trudelte. Fünf Minuten später sorgte Luca Faganello für die Vorentscheidung: Bei seinem 18-Meter-Pfund blieb Faltermeier kaum Gelegenheit, zu reagieren. „Die Tore sind auch Ausdruck individueller Klasse“, lobte Trainer Irmer, der sich freute, dass seine Angreifer endlich entschlossen die Abschlüsse suchten. Bestes Beispiel war der dritte Waldramer Treffers kurz vor der Pause: Bergmoser scheiterte zunächst am Pfosten, der Ball blieb im Spiel, die Flanke von der gegenüberliegenden Strafraumseite erreichte noch einmal Bergmoser, der per Kopfball in die Mitte zurücklegte, wo Faganello aus dem Rückraum zum 3:0 abschloss.

DJK lässt noch einige Chancen liegen

Der Pausenstand bedeutete gleichzeitig das Endergebnis, weil das Spiel mit dem nach einer guten Stunde einsetzenden Dauerregen zusehends verwässerte. „Zwischendurch waren wir zehn Minuten nicht aufmerksam, da haben wir ein bisschen gebettelt“, monierte Irmer, dass die Gäste zu unnötigen Tormöglichkeiten gekommen waren. Auch sein Team ließ noch „zwei, drei große Chancen liegen“, so blieb Kevin Ryan zehn Minuten vor Schluss ein „Tor des Monats“ (Irmer) versagt, weil er mit einem Volley aus 16 Metern nur einen Verteidigerrücken traf, statt ins Dreieck. Irmers Fazit: „Es stimmt mich optimistisch, dass das Training besonders im Hinblick auf die Torgefährlichkeit Früchte trägt, aber spielerisch geht’s besser.“ RUDI STALLEIN

DJK Waldram – SV Polling 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 (19.) Gruber, 2:0, 3:0 (24./43.) Faganello. – Schiedsrichter: René Michel Siegel. – Zuschauer: 100.

DJK: Hagenbucher – Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Thalbauer, Faganello, Bergmoser, Sotzeck, Häfner, Gruber, Wenus. – Eingew.: Bahnmüller, Ryan, Schulz.