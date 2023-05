Punkteteilung bringt eher Münsing Vorteil – Waldram trotzdem glücklicher darüber

Von: Rudi Stallein

Maß genommen: Luca Faganello (li.) traf bei diesem Freistoß zum 2:2-Endstand für Waldram. Die Münsinger Mauer mit (v. li.) Julian Hauptmann, Christian Auer, Michael Lang, Sebastian Uhle, Michael Geiger und Florian Buchloh hatte das Nachsehen. Foto: rst © Rude Stallein

Mit dem Unentschieden zwischen Waldram und Münsing hat sich nichts an deren Tabellensituation geändert. Waldram sitzt allerdings trotz gleicher Punktzahl noch hinter dem SV auf dem Relegationsplatz.

Waldram/Münsing – Abstiegskrampf pur und am Ende ein Punkt, mit dem beide Trainer meinen leben zu können – das ist das Ergebnis des vierten Derbys zwischen der DJK Waldram und dem SV Münsing in dieser Spielzeit. „Ich bin froh, dass es noch so ausgegangen ist. Wir waren die unterlegene Mannschaft“, freute sich DJK-Trainer Günther Mücke über einen letztlich „glücklichen Punkt, den wir gerne mitnehmen“.

SVM-Coach Ralf Zahn brauchte nach dem Abpfiff eine Viertelstunde, um seine Emotionen abzukühlen: „Es ist bitter für uns, weil ein Sieg verdient gewesen wäre. Aber mit dem Punkt können wir leben, weil wir den direkten Vergleich, der vielleicht noch entscheidend wird, für uns haben.“

Dass nicht mehr heraussprang, rechnete der Münsinger Trainer vor allem dem Unparteiischen an, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit „einen unfassbaren Elfmeter“ gepfiffen habe – in einer Szene, die der Schiri selbst offenbar nicht gesehen habe, weil er aus Unsicherheit den vermeintlich gefoulten Waldramer noch befragte, ob er gefoult worden sei oder nicht. „Der Gegner hatte bis dahin keine einzige Chance, aber der Schiedsrichter bringt ihn ins Spiel zurück“, ärgerte sich Zahn. Luca Faganello verwandelte den Strafstoß zum 1:1-Pausenstand.

In einer über weite Strecken ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Münsings Kapitän Florian Buchloh die Gäste mit einem fulminanten Distanzschuss in der 39. Minute in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber das Spiel optisch etwas ausgeglichener gestalten, ohne jedoch im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor gefährlich zu werden. Insgesamt war es auf beiden Seiten ein von Angst vor Fehlern und vielen Unterbrechungen geprägtes Spiel.

Mit einem Fehlpass im Spielaufbau leitete ein Waldramer Angreifer den erneuten Rückstand seiner Mannschaft ein: Julian Hauptmann nahm die ungewollte Vorlage dankend an und nutze die freie Bahn zum 2:1 für Münsing. Dieses Mal zählte der Treffer, nachdem der Schiedsrichter zuvor ein Hauptmann-Tor zurückgepfiffen hatte (Zahn: „Das war niemals abseits“).

Es dauerte nur drei Minuten, bis Waldram erneut ausglich, bezeichnenderweise wieder ausgehend von einem ruhenden Ball. Faganello platzierte einen Freistoß aus zentraler Position exakt neben den Pfosten zum 2:2 (66.).

„Münsing war aggressiver, bissiger, und hat uns vor allem in der ersten Halbzeit vor einige Probleme gestellt“, räumte Günther Mücke ein, konnte die Ursache aber gleich lokalisieren. Vor allem offensiv hatte seine Mannschaft wenig zusammengebracht. „Aber die Mannschaft ist total intakt und wieder zwei Mal nach einem Rückstand zurückgekommen“, so Mücke. „Ich hoffe, dass beide in der Liga bleiben.“ (rst)

DJK Waldram – SV Münsing 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 (39.) Buchloh, 1:1 (45. + 5/FE) Faganello, 1:2 (63.) Hauptmann, 2:2 (66.) Faganello. – Zuschauer: 300.

DJK: Schubert – Müller, Ettenhuber, Kabbaj, Münster, Faganello, Bahnmüller, M. Schmid, Häfner, Bergmoser, Gebel. – Eingew.: Kutz, Gruber, M. Stingl, Blöckner.

SVM: M. Hirn – Buchloh, Auer, Mannweiler, L. Hirn, J. Holzer, T. Stingl, Hauptmann, Graf, Lang, Uhle. – Eingew.: Niggl, Geiger, Müller-Menrad, C. Schmid.