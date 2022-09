Waldram will Revanche gegen Poling: Mückes Elf hat noch „etwas gutzumachen“

Von: Rudi Stallein

Klare Vorgabe von der Bank: Drei Punkte wollen die DJK-Trainern Günther Mücke (re.) und Dominik Irmer von ihren Spielern in Polling sehen. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Langsam wäre es an der Zeit, den ersten Dreier einzufahren. „Wir haben ja schon ein paar Pünktchen, aber die nächsten Wochen werden richtungsweisend“, sagt Günther Mücke vor dem Duell der zwei noch sieglosen Teams in der Kreisliga 2.

Waldram – Zwischen seiner DJK Waldram und dem SV Polling (Samstag, 15 Uhr). Während die Gäste nach drei Niederlagen mit insgesamt 14 Gegentoren als Schießbude der Liga daherkommen, sieht der DJK-Coach seine eigene Mannschaft mit zwei Remis gegen die hoch gehandelten Klubs aus Ohlstadt und Habach auf einem guten Weg.

„Jetzt kommen Gegner, mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden“, sagt Mücke, der zuversichtlich ist, dass es mit dem ersten Saisonsieg funktionieren könnte – zumal gegen Polling noch eine Rechnung offen ist. „Die haben uns letzte Saison mit dem 3:0 derart abgewatscht, da gilt es schon noch etwas gutzumachen“, erinnert der Trainer an den nervenaufreibenden Abstiegskampf in der vorigen Spielzeit.

Allerdings sind die Gastgeber mit der Truppe aus dem Frühjahr nur bedingt vergleichbar. Vor allem läuferisch habe die Mannschaft enorm zugelegt. „Wir sind auch kräftemäßig in der Lage, einen Rückstand aufzuholen“, so Mücke, der außerdem einen neu erwachten Teamgeist hervorhebt: „Die Burschen fighten wieder füreinander. Außerdem haben wir mit Benedikt Bergmoser erheblich an Kreativität gewonnen. Das ist ein Unterschiedsspieler, wie er uns letzte Saison gefehlt hat.“

Das noch immer größte Waldramer Manko wird beim Blick auf das Torverhältnis rasch deutlich. Während die Abwehr mit fünf Gegentoren derzeit den drittbesten Wert der sieben Gruppen-Teams aufweist, präsentierte sich die Offensive mit gerade mal vier Treffern ausgesprochen harmlos. So ist der Wunsch des Waldramer Trainerteams vor dem dritten Heimspiel der Saison klar definiert: „Vor der Kiste müssen wir einfach effektiver werden.“ Wenn dann noch eine mögliche Führung „sauber zu Ende gespielt“ werde, stehe einem Sieg nichts im Wege, hofft Günther Mücke. (RUDI STALLEIN)

DJK Waldram

Habenbucher, Freiseisen (ETW) - Bahnmüller, Bergmoser, Blöckner, Ettenhuber, Faganello, Gruber, Häfner, Kabbay, Raic, Ryan, Sotzeck, Schiegl, Schulz, Stingl, Thalbauer, Wenus.