DJK Waldram mit viel Selbstvertrauen – Mücke-Elf will in Polling den Aufwärtstrend fortsetzen

Von: Rudi Stallein

Die nächste Hürde im Abstiegskampf nehmen will die DJK Waldram um Daniel Ettenhuber (Mitte) in Polling. © Rudi Stallein

Die DJK Waldram ist im Nachholspiel beim SV Polling gefordert. Die Elf von Trainer Günther Mücke geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell.

Waldram – Mit deutlich verbreiterter Brust reisen die Fußballer der DJK Waldram zum Nachholspiel beim SV Polling. Zwei Siege und ein 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer Real Kreuth haben das Waldramer Selbstbewusstsein gestärkt. „Diesen kleinen Lauf fortzusetzen, wäre prickelnd“, gesteht Günther Mücke, dass man schon mit der Hoffnung auf etwas Zählbares beim Tabellenzweiten antritt. „Aber das wird eine harte Nuss.“

Das bestätigt ein Blick in die Statistik, die aus den vergangenen fünf Duellen nur einen Waldramer Erfolg (ein 3:0-Heimsieg Anfang September 2022) verzeichnet. Noch in schlechter Erinnerung ist der letzte Auftritt in Polling: Nach 2:0-Führung musste sich die DJK in der Nachspielzeit 2:3 geschlagen geben. „Das Spiel hängt uns ein bisschen nach“, räumt Mücke ein. Die Partie im Rückspiel der Qualifikationsrunde habe gezeigt: „Die lassen nie aus.“

Deshalb sei man bestrebt, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. „Wir sind stabiler als im Herbst“, sieht der Waldramer Trainer dafür gute Möglichkeiten. Mutig auftreten und die Chancen noch konzentrierter verwerten als zuletzt beim 6:0 in Sauerlach ist die Devise. Wobei ihm bewusst ist, dass man nicht viele Chancen bekommen werde. Nicht ohne Grund stellt Polling mit drei Gegentoren in sechs Spielen die zahlenmäßig mit Abstand beste Defensive in der Sechsergruppe.

Die gute Verfassung seiner eigenen Mannschaft sieht Mücke vor allem dadurch begründet, dass „ein paar Schlüsselspieler zu guter Form auflaufen“. Als Beispiele nennt er Daniel Ettenhuber, Benedikt Bergmoser, Matthias Stingl, Luca Faganello und Florian Häfner. Zudem sei die Mannschaft in der Breite gut aufgestellt und das Niveau insgesamt besser geworden. „Wir können fast jeden Spieler gleichwertig ersetzen“, meint Mücke. „Wir sind gerade auf einem positiven Weg, den wollen wir ein bisschen weitergehen.“

Daraus lässt sich unschwer die Zielsetzung für die Partie am Mittwochabend (18.30 Uhr) ableiten: „Mindestens ein Punkt, wenn’s geht gerne auch mehr.“ (rst)

DJK: Schubert, Freiseisen - Häfner, Faganello, Müller, Schiegl, Münster, Blöckner, Hensel, Bahnmüller, Stingl, Kabbaj, Bergmoser, Ettenhuber, Kutz, Menzel, Gruber, Gebel (?), Schmid.