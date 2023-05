DJK Waldram ringt Polling nieder – Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt

Von: Rudi Stallein

Lass Dich umarmen: Riesig war der Jubel von Trainer Günther Mücke (schwarzes Shirt und Hose) und den DJK-Kickern nach der 1:0-Führung, die Luca Hensel (Nummer 19) in der 68. Minute erzielt hatte. © Rudi Stallein

Mit dem Heimsieg über den SV Polling holt die DJK Waldram drei ganz wichtige Punkte. Die Chancen auf den Klassenerhalt steigen damit.

Waldram – „Ein Schmankerl zum Anschauen war’s nicht.“ Diesem Eindruck von Günther Mücke hätte nach dem Ende der Kreisliga-Partie zwischen seiner DJK und dem SV Polling (2:0) niemand auf der Waldramer Schulsportanlage widersprochen. Aber dass in diesem Spiel kein Schönheitspreis vergeben werden würde, hatte der Coach ja schon zuvor kundgetan. Immerhin nährt der Heimsieg die Hoffnungen der Heimelf auf den Klassenerhalt.

Vor allem der erste Durchgang war über weite Strecken ein rechter Krampf, weil beide Seiten das Fehlen eines Spielgestalters durch lange Bälle wettzumachen versuchten. So mangelte es lange auch an zwingenden Torchancen. Auf Waldramer Seite verpasste Luca Hensel die Führung, als er nach einer halbhohen Flanke eine Fußbreite am Ball vorbeirutschte (17.). Vor dem eigenen Tor wurde es bei Pollinger Freistößen gefährlich: Beim ersten Versuch (22.) verpasste SV-Kapitän Marcel Mayr das Waldramer Gehäuse nur knapp, beim zweiten Mal (27.) traf er das Lattenkreuz.

Beim dritten Freistoß, schon in der zweiten Halbzeit, brachte Mayr den Ball aufs Tor, DJK-Schlussmann Florian Schubert faustete das Spielgerät ins Feld zurück, der Abpraller fiel dem eingewechselten Maximilian Baumgartner vor die Füße, dessen Schuss wurde von einem Waldramer Abwehrspieler (65.) auf der Linie geklärt. Nur drei Minuten später die Vorentscheidung: Nachdem zuvor Lukas Schwesig mit einem Drehschuss (54.) sowie Luca Hensel aus kurzer Distanz (67.) an SV-Torhüter Fabian Faltermeier gescheitert waren, drosch Hensel nach Flanke von Münster mit einem Seitfallzieher volley zur 1:0-Führung ins Netz.

Eine Viertelstunde vor Schluss erreichte der Waldramer Jubel noch einige Dezibel mehr, als der Ball beim Freistoß von Luca Faganello an Freund und Feind vorbei den Weg zum 2:0 ins Pollinger Netz fand. „Wir haben lange nicht richtig ins Spiel gefunden, aber wir haben nach der Pause den Druck erhöht, weil wir gewusst haben, dass ein Unentschieden nicht langt´“ analysierte ein sichtlich mitgenommener DJK-Trainer Günther Mücke nach Spielschluss. „Am Ende war es ein verdienter Sieg.“

DJK Waldram - SV Polling 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (68.) Hensel, 2:0 (77.) Faganello. – Gelb-rot: Hägl (78., SVP). – Zeitstrafe: Baumgartner (90.+3, SVP). – Schiedrichter: Bernlochner. – Zuschauer: 120.

DJK: Schubert - Gebel, Kabbaj, Schwesig, Schiegl, Stingl, Ettenhuber, Kutz, Faganello, Münster, Hensel. Eingewechselt: Gruber, Schellpfeffer, Ryan, Dosch.