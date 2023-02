DJK Waldram ist voll im Soll: „Sie haben Spaß, auch wenn die Einheiten im Moment anstrengend sind“

Von: Rudi Stallein

Wieder am Ball: Luca Faganello hat seine Verletzung auskuriert. © Rudi Stallein

Test Nummer zwei steht für Kreisligist Waldram am Donnerstagabend auf dem Programm. Nach dem Vorbereitungsspiel beim TuS Geretsried, das der Landesligist mit 2:0 für sich entschied, wartet auf die Waldramer Kicker mit dem FC Penzberg erneut ein klassenhöherer Verein.

Waldram – Das ist ganz im Sinne des Trainer-Duos Günther Mücke und Dominik Irmer, das sich von der Auseinandersetzung mit dem Bezirksligisten eine weitere laufintensive Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen erhofft (Anstoß 19 Uhr, Sportanlage Karl-Wald-Straße in Penzberg).

Im Spiel beim TuS Geretsried wurden die Erwartungen erfüllt. „Sie haben gut dagegengehalten und bis zum Schluss nicht nachgelassen“, sagt Coach Mücke. In Penzberg darf sich die DJK auf eine ähnliche Herausforderung einstellen. Der Tabellenfünfte der Bezirksliga Süd befindet sich in bester Frühform und hat in den bisherigen drei Tests ebensoviele Siege eingefahren. Sein eigenes Team sieht Mücke nach den ersten Trainingswochen voll im Soll. „Die Jungs sind engagiert, trainieren gut und intensiv“, ist der Trainer zufrieden. „Sie haben Spaß, auch wenn die Einheiten im Moment anstrengend sind.“

Die Abstiegsrunde geht die DJK mit eingespieltem Kader an. Ein Abgang ist zu verzeichnen: Matthias Herberth wechselte zum TuS Geretsried. Simon Schmid pausiert derzeit. Namhafte Neuzugänge gibt es nicht. Womöglich könne André Menzel ein Mann für die erste Mannschaft werden, so Mücke. Der stammt aus dem Norden Bayerns und hat mit Zweit-Spielrecht seit Oktober bei der zweiten Mannschaft mittrainiert. „Er ist ein Mittelfeldspieler mit Übersicht und macht einen guten Eindruck“, verrät der Coach.

Ansonsten hofft man darauf, dass man mit den zuletzt verletzten Spielern wie Luca Faganello und Lukas Schwesig – beide waren schon gegen den TuS im Einsatz – sowie Benedikt Bergmoser, der sich im Aufbautraining befindet, dauerhaft planen könne, und sich die Talente aus der U 19 weiter gut entwickelten. „Man wird sehen, wie sich die Jungen machen. Wir werden in den kommenden Wochen noch einiges ausprobieren“, verspricht Mücke. „Nach dem Trainingslager werden wir dann eine Stammformation bilden.“ (rst)

Testspiele

Sonntag, 19. Februar

DJK - TuS Holzkirchen II 14.00

Samstag, 25. Februar

ESV Penzberg - DJK 16.30,

2. bis 5. März

Trainingslager in Südtirol

Samstag, 11. März

DJK - SG Baiernrain/D’zell 15.00

Samstag, 18. März

DJK - SV Eurasburg-B’bg. 15.00