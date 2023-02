DJK Waldram: Gute Vorarbeit nicht veredelt – „schade, dass sie sich nicht belohnen“

Von: Rudi Stallein

Zu zögerlich im Abschluss: Die Waldramer Offensivabteilung um Josef Blöckner (re.) brachte sich gegen Holzkirchen zuweilen um den Lohn guter Vorarbeit. © Hans Lippert

Das war noch nicht ganz so wie erhofft. „Sie haben viel Druck nach vorne gemacht, aber im letzten Drittel oft noch nicht die richtige Entscheidung getroffen“, haderte Günther Mücke.

Waldram – Nach dem 1:1-Unentschieden seiner DJK Waldram im Testspiel gegen die Reserve des TuS Holzkirchen mit der mangelnden Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor.

Oft werde da zu umständlich agiert, zu viel geschaut, zu lange gezögert, statt einfach mal im Eins-gegen-Eins durchzuziehen und mit Risiko und Tempo auf das Tor zu gehen.

„Wir haben die gute Vorarbeit nicht veredelt“, meint der DJK-Coach mit Blick auf seine Offensivabteilung um Luca Faganello, Robin Schellpfeffer und Seppi Blöckner.

Wenig zu kritteln hatte Mücke an der Defensivleistung. Die Abwehr habe gegen die junge Landesligareserve aus Holzkirchen „gut gestanden“ und über 90 Minuten wenig zugelassen. Nur einmal „war die Zuteilung nicht ganz da“, monierte der Coach. In der 19. Minute, als ein Freistoß von außen hereinflog, Gjon Rasi aus elf Metern recht ungestört zum Kopfball kam und die Führung für die Gäste erzielte.

In der zweiten Halbzeit machte sich der breite DJK- Kader bezahlt. Während die Gäste nur einen Spieler auf der Bank hatten, konnten die Gastgeber durchwechseln, wovon sie auf neun Positionen Gebrauch machten. Mit den nachlassenden Kräften auf Holzkirchner Seite wuchs gegen Ende der Partie die Waldramer Überlegenheit. Kevin Ryan verpasste den Ausgleich, weil TuS-Torhüter Alperen Adatepe sich mächtig streckte und den Ball zur Ecke lenkte. In der 72. Minute gelang dem eingewechselten Jakob Bahnmüller nach einer Flanke von Ryan per Kopfball das verdiente 1:1.

Weiteren Chancen in der Schlussphase blieb der Erfolg versagt. So zielte Luca Hensel knapp am langen Pfosten vorbei (80.), wenig später traf Korbinian Dosch nur den Pfosten. „Es ist schade, dass sie sich nicht belohnen“, stellte Mücke abschließend fest. „Aber wir sind auf einem guten Weg.“ (rst)