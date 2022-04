DJK Waldram: Investition ohne Ertrag bei Niederlage gegen Spitzenreiter

Von: Thomas Wenzel

Besser als es das Ergebnis aussagt schlugen sich die Waldramer um Torhüter Florian Schubert (re.) und Abwehrchef Sebastian Kresta (beim Kopfball) bei der 1:3-Niederlage am Samstag im Schneetreiben gegen Kreisliga-Tabellenführer TSV Murnau. © tw

Zwei Spiele nach der Winterpause, zwei Niederlagen – für die Waldramer Fußballer und auch für ihren Trainer Guido Herberth wird die Luft immer dünner im Tabellenkeller der Kreisliga 1.

Waldram – Am Samstag unterlag die DJK bei Schneetreiben auf dem eigens am Vormittag noch von vielen fleißigen Helfern geräumten Kunstrasenplatz dem TSV Murnau mit 1:3 (1:1), doch der Spielverlauf war weniger deutlich als es das Resultat suggeriert. „Wir haben viel investiert und vieles auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben“, stellte der Coach nach dem Schlusspfiff fest. Mit dem Ergebnis sei er natürlich nicht zufrieden, aber mit der Vorstellung seiner Schützlinge: „Wenn wir heute nicht ausgerechnet gegen den überragenden Tabellenführer gespielt hätte, hätten wir diese Partie gewonnen. Murnau ist halt nunmal eine Klasse für sich.“

Das demonstrierten die Werdenfelser auch von Beginn an, ließen den Ball zügig durch ihre Reihen laufen. Doch Waldram ließ sich nicht erschrecken, setzte Kampf und Einsatz dagegen. Dennoch gelang Josef Bierling nach zehn Minuten freistehend das 0:1. Die DJK steckte den Rückstand schnell weg und kam nur drei Minuten später durch einen abgefälschten Schuss von Luca Faganello zum 1:1. In der Folge verbuchten beide Mannschaften bei starkem Schneetreiben gute Gelegenheiten. So hielt Torhüter Florian Schubert bei einer Fußabwehr gegen Bierling und einem Faustreflex nach einem Freistoß die Platzherren im Rennen. Und sein Pendant Felix Schürgers musste sich bei einem Flachschuss von Abdel Kabbaj ganz lang machen. Und ein elfmeterverdächtiges Foul an Bierling im DJK-Strafraum gab es auch noch zu vermelden.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie zuerst ausgeglichen. Als sich Manuel Diemb gegen zwei Waldramer durchsetzte, hieß es plötzlich 1:2. Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne, verbuchten fünf Eckbälle fast am Stück. Doch entweder stand die Murnauer Defensive gut oder die DJK-Möglichkeiten waren nicht zwingend genug. „Ausgerechnet in diese Drangphase hinein fällt dann das 1:3“, haderte Guido Herberth mit dem erfolgreichen Konter von TSV-Torjäger Georg Kutter in der 75. Minute. Waldram bemühte sich weiterhin, doch oft zu umständlich oder nicht konsequent genug. Dafür durfte sich Goalie Schubert noch einmal mit einem Fußreflex auszeichnen, so dass es beim 1:3 blieb.

„Natürlich sind wir enttäuscht“, erklärte Herberth, der seiner Truppe vor dem Anpfiff wegen der 0:5-Klatsche in Sauerlach in der Vorwoche ein paar deutliche Worte gesagt, aber sie auch neu motiviert hatte. Am kommenden Wochenende ist die DJK spielfrei, danach stehen noch sieben Begegnungen im Terminkalender. „Nach der heutigen Leistung“, sagte der Trainer, „bin ich zuversichtlich, dass wir von den Relegationsplätzen wegkommen.“ (Thomas Wenzel)

DJK Waldram - TSV Murnau 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 (10.) Bierling, 1:1 (13.) Faganello, 1:2 (53.) M. Diemb, 1:3 (75.) Kutter. – Zuschauer: 70.

DJK: Schubert - Ettenhuber, Kabbaj, S. Kresta, Stingl, Kutz, B. Kresta, Gruber, Dreyer, Schmid. Eingewechselt: Blöckner, Thalbauer.