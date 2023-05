„Endlich einmal keine Relegation“ – DJK Waldram macht Klassenerhalt gegen TSV Otterfing perfekt

Teilen

Zum siebten Mal in Folge blieben Lukas Schwesig (re.) und die DJK in Otterfing ungeschlagen. Foto: kalup © kalup

Bis spät in die Nacht hinein ging am Samstag die Party im Vereinsheim der Waldramer Sportanlage. Die Fußballer der DJK hatten auch guten Grund zum Feiern, denn nach einer nervenaufreibenden Abstiegsrunde hatten sie mit einem 4:2 (3:1)-Sieg beim TSV Otterfing den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Waldram – „Seit unser AH-Keeper René Freiseisen als zweiter Torwart mit dabei war, haben wir nicht mehr verloren“, scherzte ein hörbar entspannter Günther Mücke nach dem letzten Match. Also seit gut sieben Wochen, denn so lange ist die DJK am Ende ungeschlagen geblieben. „Auch in Otterfing sind wir verdient als Sieger vom Platz gegangen, weil wir zur richtigen Zeit unsere Tore gemacht haben“, betonte der Trainer.

Die Gäste kamen gut ins Spiel, doch es dauerte bis zur 27. Minute ehe Abdel Kabbaj per Kopfball nach einem Freistoß das 1:0 gelang. Nur fünf Minuten später erhöhte Luca Faganello mit einem weiteren Freistoß von der Auslinie auf 2:0. Und der 25-Jährige stellte in der 39. Minute mit einem verwandelten Elfmeter nach Foul an Luca Hensel die Waldramer Weichen endgültig auf Sieg. Allerdings gelang Otterfing noch kurz vor der Pause durch einen Lupfer von Yannick Müller das 1:3.

Mit Vehemenz kamen die Hausherren zum zweiten Durchgang auf den Platz zurück. „Die erste Viertelstunde haben wir gut überstanden“, berichtete Mücke. Otterfing sei vor allem mit vielen diagonalen Bällen gefährlich gewesen. Wichtig, dass dem für den enorm fleißigen Benedikt Bergmoser eingewechselten Josef Blöckner dann per Hacke das 1:4 gelang (63.). Als Johannes Noderer in der 73. Minute auf 2:4 verkürzte, warfen die Gastgeber alles nach vorne. „Meine Mannschaft hat aber sehr gut dagegen gehalten“, lobte der DJK-Coach.

Mit dem Schlusspfiff war schließlich der verdiente Klassenerhalt für die Waldramer in trockenen Tüchern und Mücke schnaufte mit Blick auf die zurückliegenden Jahre tief durch: „Endlich einmal keine Relegation.“ (tw)

TSV Otterfing - DJK Waldram 2:4 (1:3)

Tore: 0:1 (27.) Kabbaj, 0:2 (33.) Faganello, 0:3 (39./FE) Faganello, 1:3 (41.) Müller, 1:4 (63.) Blöckner, 2:4 (73.) Noderer. – Zuschauer: 200.

DJK: Schubert - Schwesig, Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Gruber, Bergmoser, Gebel, Hensel. Eingew.: Ryan, Blöckner, Jak. Bahnmüller, Münster, M. Schmid.