Pausen sind nicht erlaubt: DJK Waldram erwartet Peißenberg

Teilen

Hiobsbotschaft: Mittelfeld-Antreiber Benedikt Bergmoser (weißes Trikot) fehlt der DJK Waldram wegen einer Wadenverletzung für mehrere Wochen. Foto: rst © rst

Der TSV Peißenberg kommt mit Rückenwind. Die DJK Waldram will sich gegen das Team der Stunde keinen Ausrutscher erlauben.

Waldram – Ein Ausrufezeichen haben die Fußballer des TSV Peißenberg am Mittwochabend gesetzt: Bei ihrem 2:1-Sieg in Ohlstadt fügten sie dem bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten die erste Saisonniederlage zu. Und am heutigen Samstag ist die sicherlich top motivierte Elf um Spielertrainer Michael Stoßberger ausgerechnet bei der DJK Waldram zu Gast (15 Uhr).

„Keine Frage: Da müssen wir alles reinhauen und dürfen uns nicht mal zwischendurch 20 Minuten Pause gönnen“, betont Günther Mücke. Ein ebensolcher Aussetzer, so der Trainer, habe nämlich in der Vorwoche zur 1:2-Niederlage im Derby beim SV Münsing geführt. „Da haben wir auf jeden Fall etwas zum gutmachen“, sagt Mücke. Und der Coach denkt dabei auch an das letzte Aufeinandertreffen mit Peißenberg im April dieses Jahres, als Waldram ein Treffer nicht erkannt wurde und das goldene Siegtor der Gäste erst Minuten vor dem Schlusspfiff fiel.

Was den Youngstern im DJK-Trikot fehlt, sind Konstanz und Konzentration. Doch ältere Akteure gibt es kaum noch. „Wir haben nur noch vier Mann, die zwischen 25 und 30 Jahren alt sind“, hat der Coach festgestellt. „Der geplante Umbruch ist in vollem Gange.“ Mücke sieht aber keinen Grund, warum man sich vor Peißenberg verstecken müsse: „Wir haben zuletzt daheim einen Sieg und zwei Unentschieden geholt – da müssen wir nicht kuschen.“

Im Vergleich zur Vorwoche wird es einige Umstellungen geben – welche, das entscheidet das Trainergespann Mücke/Dominik Irmer kurzfristig. Fehlen wird für mindestens vier Wochen Benedikt Bergmoser wegen einer Muskelverletzung. (tw)

DJK Waldram

Hagenbucher – Müller, Stingl, Kabbaj, Thalbauer, Faganello, Booth, Sotzeck, Schmid, Gruber, Wenus, Schubert, Ryan, Dosch, Raic, Münster.