Im Abstiegskampf gab es heftige Niederlage - „Katastrophaler Auftakt“ für DJK Waldram

Andreas Knobloch Co-Trainer der DJK Waldram © FuPa

Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hat der DJK Waldram einen Fehlstart hingelegt: Beim TSV Sauerlach verlor der Kreisligist mit 0:5 (0:2).

Waldram – „So einen katastrophalen Auftakt habe ich hier bei der DJK noch nicht erlebt“, stellte ein enttäuschter Andreas Knobloch fest, der den erkrankten Chefcoach Guido Herberth an der Außenlinie vertrat. Dabei seien die Gäste stabil in das Spiel gestartet, doch wieder einmal war es ein individueller Fehler, der den Sauerlachern einen Konter und die 1:0-Führung durch den Ex-Geretsrieder Meriton Alasani bescherte (26.). „Da haben wir uns wieder einmal selbst bestraft“, so der Assistenztrainer. Zwischenzeitlich hatte Luca Faganello die Riesenchance zum Ausgleich, doch Jakov Simic erhöhte kurz darauf auf 2:0 (30.).

Kurze Schwungphase gefolgt von endgültiger Entscheidung

Knobloch sah sich dazu gezwungen, in der Halbzeit einige Positionen zu verändern. Die DJK kam wieder in Schwung und verbuchte drei dicke Möglichkeiten durch Faganello, Simon Schmid und Xaver Gruber. Als wiederum Simic durch ein „Tor der Jahres“ auf 3:0 erhöhte (56.), waren die Waldramer gebrochen. Man habe zwar weiter gekämpft, „aber da ist dann alles gegen uns gelaufen“, berichtete der Coach. Mit einem Doppelschlag durch Kodjovi Koussou (75.) und erneut Alasani (78.) stellten die Sauerlacher die Weichen endgültig auf Sieg.

Knobloch zeigte kein Verständnis für die Einstellung seiner Kicker. „Es haben sich immer noch nicht alle bewusst gemacht, in welcher Situation wir stecken“, so der Co-Trainer. Die DJK stecke nun noch tiefer im Abstiegskampf, „und da kommt man nunmal nur mit Kampf und Einstellung wieder heraus“. (tw)

TSV Sauerlach - DJK Waldram 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 (26.) Alasani, 2:0 (30.) Simic, 3:0 (56.) Simic, 4:0 (75.) Koussou, 5:0 (78.) Alasani.

DJK: Schubert - Blöckner, Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta, Faganello, S. Kresta, Stingl, Schmid, Dreyer, Thalbauer. Eingew.: Ja. Bahnmüller, Kutz, Ryan, Gruber.