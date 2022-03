„Wer das bis jetzt nicht kapiert hat. . .“: DJK-Waldram-Coach Herberth fordert in Sauerlach drei Punkte

Mit 3:1 gewannen die Waldramer um Matthias Herberth (re.) das Hinspiel gegen Sauerlach. © hl

In der Kreisliga trifft die DJK Waldram am Sonntag (14 Uhr) auf den TSV Sauerlach. DJK-Coach Guido Herberth fordert im Abstiegskampf drei Punkte.

Waldram – Eine richtungsweisende Partie beschert der Spielplan den Waldramer Fußballern zur Fortsetzung der Punktspielrunde in der Kreisliga 1. „Das ist ein Spiel, wo du links oder rechts abbiegen kannst“, sagt Guido Herberth vor dem Match am Sonntag (14 Uhr) bei Aufsteiger und Tabellennachbar TSV Sauerlach. Was soviel heißt wie: Seine Mannschaft hat es selbst in der Hand, ob sie Anschluss ans Mittelfeld herstellen oder dauerhaft im Keller festhängen will.

„Es geht um drei Punkte und um den Abstieg. Wer das bis jetzt nicht kapiert hat, sollte sich für Sonntag besser eine gute Ausrede einfallen lassen, um nicht mitfahren zu müssen“, betont der DJK-Coach, der selbst in Sauerlach nicht an der Linie stehen wird – Omikron hat ihn aus dem Spiel genommen. Aber womöglich ist das so etwas wie ein gutes Omen. Denn auch beim Hinspiel konnte Herberth (damals urlaubsbedingt) nicht dabei sein. Co-Trainer Andreas Knobloch feierte mit dem 3:1 am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg mit der DJK.

Diesen Erfolg will man nun wiederholen. „Dafür trainiert die Mannschaft doch seit bald drei Monaten“, betont der Assistent, der bereits die ganze Woche die Trainingsleitung innehatte und sein Team „gut motiviert“ weiß. Die Generalprobe am vergangenen Wochenende darf auch als gelungen bezeichnet werden. Nicht nur, weil das Testspiel beim ESV Penzberg durch Tore von Simon Schmid und Jannik Dreyer mit 2:0 gewonnen wurde. Auch wie der Sieg zustande kam, stimmt zuversichtlich. „Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen, so wie wir es uns vorgenommen hatten und nach der Pause auch besser nach vorne gespielt“, sagt Cheftrainer Guido Herberth. „Wir haben uns vom fußballerischen Feuerwerk im Augenblick verabschiedet. Wichtig sind die Punkte – wie sie zustande kommen, ist egal.“ Damit ist die Marschroute für Sonntag ebenfalls klar: „Wir haben Respekt vor Sauerlach, aber wir fahren dahin, um zu gewinnen“, stellt Andreas Knobloch klar. „Wir brauchen sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Das muss jedem klar sein.“ (Rudi Stallein)

DJK Waldram

Schubert, Hagenbucher - M. Herberth, Stingl, S. Kresta, B. Kresta, Ettenhuber, Dreyer, Ja. Bahnmüller, Ryan, Schmid, Faganello, Blöckner, Gruber, Kutz, Kabbaj, Thalbauer.