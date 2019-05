DJK Waldram: Viele Tore, wenig Spektakel beim Abschluss zu Hause

Ein Leckerbissen war die partie trotz vieler Tore nicht

von Rudi Stallein schließen

Mit einer torreichen Partie haben sich die Waldramer Fußballer von ihrem heimischen Publikum verabschiedet. Doch ein Leckerbissen war die Partie nicht.

Waldram– Doch der 4:3 (1:1)-Sieg gegen den weit abgeschlagenen Tabellenletzten ASV Antdorf war kein Spektakel für Fußball-Ästheten, sondern fällt eher in die Kategorie „ganz schwere Kost“. Jedenfalls fällt so die Bewertung der 90 Minuten von Trainer Ralf Zahn aus.

Die Gastgeber hätten es „ohne Druck krachen lassen“ sollen – mit dieser Vorgabe hatte der Coach sein Team aufs Feld geschickt. Aber in Führung gingen in der 33. Minute die Gäste: Bei einem flachen Zuspiel ins kurze Fünfereck „hat sich ein Antdorfer Stürmer unfairer Weise bewegt“, so Zahn. „Zwei Verteidiger von uns leider nicht.“ Kurz vor dem Pausenpfiff nickte Paul Schlott, den vom Antdorfer Torhüter Sebastian Mangold nur abgeklatschten Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz.

Als Daniel Ettenhuber unmittelbar nach dem Seitenwechsel einen der bis dahin schönsten Spielzüge mit viel Bewegung über fünf, sechs Stationen zur 2:1-Führung vollendete, schien die Partie ihren erhofften Gang zu nehmen. Doch Antdorf glich postwendend durch den zweiten Treffer von Luca Wanhoefer aus. „Weil wir wieder viel zu sorglos in der Abwehr agiert haben“, moniert Zahn. „Die gegnerischen Stürmer haben in der Saison vermutlich selten so viel Platz gehabt, wie gegen uns“, stellt der Coach fest, und sah sich beim Gegentreffer zum erneuten Rückstand (71.) bestätigt. Doch die Hausherren drehten das Match erneut. Nach Flanke von Bernhard Kresta, spielte der eingewechselte Johannes Gebel einen Gegenspieler aus und trat den Ball flach ins Eck zum 3:3-Ausgleich.

Kurz vor Ende vollendete Marley Amanquah ein weites Zuspiel ebenfalls mit einem platzierten Flachschuss zum 4:3-Endstand. „Dass wir das Spiel am Schluss noch umgebogen haben, ist das einzig Positive. Ansonsten war das diesmal ein ganz schwaches Niveau“, so das Fazit von DJK-Coach Zahn.

DJK Waldram – ASV Antdorf 4:3 (1:1)

Tore: 0:1 Wanhoefer (33.), 1:1 (45.) Schlott, 2.1 (46.) Ettenhuber, 2:2 (47.) Wanhoefer, 2:3 (71.) Lipinski, 3:3 (79.) Gebel, 4:3 (89.) Amanquah.

DJK: Schubert – Knobloch, Ettenhuber, Walter, B. Kresta, Seestaller, S. Kresta, Schlott, Faganello, Raic, Amanquah. Eingewechselt: Gebel, Hauptmann, Thomalla.