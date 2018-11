DJK Waldram vor Heimspiel gegen ASV Habach: „Ein Sieg wäre nicht schlecht“

Die DJK will oben dranbleiben

Für gute Leistungen allein kann man sich nichts kaufen. Wenn sie nicht von Erfolg gekrönt sind, sind sie letztlich nichts wert. Und so kann bei ausbleibenden Erfolg die Richtung auch schnell nach unten gehen für die DJK Waldram.

Deshalb hat man in Waldram den starken Auftritt vor allem in den ersten 45 Minuten gegen den Lenggrieser SC schnell abgehakt. „Wir haben letztlich klar verloren. Es fragt heute schon keiner mehr, wie es gelaufen ist“, stellt Trainer Ralf Zahn fest. Dabei habe beim 0:3 „alles gepasst, bis auf den Torabschluss.“

Das ist ein Manko, das die DJK schon im Hinspiel beim ASV Habach um einen möglichen Erfolg gebracht hat. „In der ersten Halbzeit war Habach besser, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir richtig gute Tormöglichkeiten, aber den Ball nicht reingebracht“, erinnert sich der DJK-Coach an die 0:2-Niederlage. Sich dafür an diesem Samstag mit einem Sieg zu revanchieren, wäre aus mehreren Gründen von Vorteil. Das Team von Kapitän Sebastian Kresta befindet sich in einer kritischen Situation. Mit 21 Punkten nach den ersten 13 Spielen, so wenig wie lange nicht mehr zum Abschluss der Hinrunde, „brauchen wir nach ganz oben nicht schauen. Aber am zweiten Platz sollten wir versuchen, dranzubleiben“, sagt Zahn.

Auf der anderen Seite könnte der Fahrstuhl bei weiteren Niederlagen gegen den Tabellendritten und nächste Woche bei Tabellenführer Brunnthal rasch ins untere Tabellendrittel rauschen. „Das ist so, da muss man nichts schön reden“, betont Zahn, der schon weiß, was er sich vom Christkind wünscht: „Einen richtigen Torjäger, einen, der vorne drin steht und einfach die Bälle rein macht.“

Bis es soweit ist, sind in erster Linie weiterhin Marley Amanquah, Luca Faganello und Paul Schlott gefordert, ihrem Trainer und den heimischen Fans einen Wunsch zu erfüllen, der ihnen nunmehr drei Heimspiel in Folge verwehrt blieb. „Schlecht wär’s nicht, wenn wir gewinnen würden“, so Zahn. Denn immerhin haben die Habacher, derzeit Tabellendritter, zuletzt beim 1:4 in Deisenhofen geschwächelt. rst

DJK Waldram

Schubert – Knobloch, S. Kresta, Häfner, Müller, Bergmoser, Ettenhuber, B. Kresta, Seestaller, Thalbauer (?), Walter, Amanquah, Faganello, Schlott, Wenus, Delgadillo-Baumeister, Wernthaler.