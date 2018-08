DJK Waldram will gegen Murnau den Aufwärtstrend fortsetzen

Knobloch fällt aus - drei Spieler kehren zurück

von Rudi Stallein schließen

Es mangelte nicht an Lob und Schulterklopfern nach dem 5:2-Sieg der DJK Waldram beim SV Miesbach. Jetzt möchte die Zahn-Elf gegen Murnau nachlegen.

Waldram – Die Art und Weise, wie die ersatzgeschwächte Mannschaft allen Hiobsbotschaften zum Trotz – Johannes Gebel fiel kurzfristig aus, Andreas Knobloch verletzte sich frühzeitig – ihren ersten Saisonsieg einfuhr, nötigte Respekt ab. „Da war eine Truppe auf dem Platz, wie man sie sich als Trainer wünscht“, sagt Günter Wernthaler – in der Hoffnung auf eine Fortsetzung am Samstag (15 Uhr). Denn der Waldramer Co-Trainer schlüpft für den urlaubenden Ralf Zahn vorübergehend in die Rolle des Chef-Anweisers.

Der Auftritt bei Aufsteiger Miesbach entsprang derselben kämpferischen Einstellung, mit der Waldram eine Woche zuvor auf eigenem Platz in Unterzahl ein 3:3 gegen Brunnthal erkämpft hatte. „Das Spiel gegen Brunnthal war ein Zeichen“, so Wernthaler. „Ich habe den Eindruck, als wollten sie es diesmal richtig wissen.“ Deshalb käme ein Erfolg im heutigen Heimspiel gegen Murnau gerade recht. An die letzte Begegnung mit dem Team vom Staffelsee haben die Waldramer beste Erinnerungen: Mit einem 2:0-Sieg mogelte sich die DJK am letzten Spieltag der Vorsaison an Habach, Deisenhofen und Brunnthal vorbei auf Relegationsrang zwei. Auch für dieses Aufeinandertreffen wünscht sich der Coach geordnete Verhältnisse: „Ich habe der Mannschaft klar gesagt, was ich erwarte: Murnau soll von Anfang an wissen, dass hier nix zu holen ist.“

Personell gibt es erneut Veränderungen – überwiegend jedoch positive. Zwar muss die DJK auf Andreas Knobloch, der sich in Miesbach das Innenband im Knie verletzte, eine Weile verzichten. Dafür stehen Johannes Gebel, Marley Amanquah und Paul Schlott wieder zur Verfügung. „Wir haben eine gute Truppe beisammen“, ist Günter Wernthaler überzeugt. Und aktuell scheint sie auch das Credo ihrer beiden Trainer verinnerlicht zu haben: „Es geht eben nur als Einheit miteinander.“

DJK Waldram

M. Kresta – Häfner, Gebel, S. KResta, Bergmoser, Ettenhuber, Hauptmann, B. Kresta, Thalbauer, Walter, Delgadillo-Baumeister, Raic, Amanquah, Schlott, Wenus, Vallario, Müller.