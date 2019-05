DJK Waldram will kein „lockeres Auslaufen“ gegen Real Kreuth

DJK-Trainer Gruber stellt sich auf umkämpftes Spiel ein

von Rudi Stallein

Der Kreisliga-Vierte, mit viel, viel Luft zu den vorderen Plätzen, gastiert beim Siebten, der ebenfalls so gut wie aller Sorgen ledig ist – das lässt drei Spieltage vor Saisonschluss auf einen entspannten Sommerkick schließen.

„Das könnte man meinen“, sagt Ralf Zahn, aber „ein lockeres Auslaufen“ soll es nicht geben. Das widerspräche dem sportlichen Naturell des Waldramer Coaches ebenso wie der Mentalität von FC-Trainer Bernhard Gruber. „So wie ich ihn kenne, wird der Kollege ebenfalls alles daran setzen, zu punkten“, vermutet Zahn.

Zumal Real Kreuth mit acht Zählern Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze bei noch neun zu vergebenden Punkten rein rechnerisch noch nicht endgültig aus dem Schneider ist. Denn zuletzt gab es eine 2:3-Niederlage beim FC Deisenhofen II. Die Gäste können ohne tabellarischen Druck befreit aufspielen, wobei der Trainer personell einige Änderungen vornehmen muss. Johannes Gebel fällt wegen Problemen mit der Hüfte aus. Marley Amanquah, der am vergangenen Wochenende beim 3:3 gegen die Sportfreunde Aying mit Leistenbeschwerden ausgewechselt wurde, brach das Abschlusstraining am Donnerstagabend ebenso ab wie Fabian Raic, dessen Oberschenkel Probleme macht. Dafür kehrt Bernhard Kresta, der zuletzt pausierte, für die Reise ins Tegernseer Tal wieder in den Waldramer Kader zurück.

DJK Waldram:

Schubert, M. Kresta – Häfner, Knobloch, Ettenhuber, Walter, Bergmoser, Seestaller, S. Kresta, Schlott, B. Kresta, Schwesig, Thalbauer, Müller, Faganello.