DJK Waldrams Ralf Zahn knallhart: „Hühnerhaufen ohnegleichen“

Real Kreuth kann den Dreier mit nach Hause nehmen

von Rudi Stallein schließen

Kein Blatt nimmt DJK-Coach Ralf Zahn vor den Mund. Seine Waldramer kassieren gegen den FC Real Kreuth drei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit. Nach der Partie ist der Coach fassungslos.

Waldram –Man ist geneigt, zu rätseln, welche Substanzen den Waldramer Fußballern in der Halbzeitpause der Partie gegen den FC Real Kreuth verabreicht worden sind. Denn nach Wiederbeginn gönnte sich die Elf von Trainer Ralf Zahn eine kollektive Auszeit, die den bis dahin harmlosen und 0:1 zurückliegenden Gästen drei Treffer bescherte. Dies mündete letztlich in eine 2:4 (1:0)-Heimniederlage der DJK.

Vor der Pause war Kreuth nicht einmal bedrohlich in die Nähe des Waldramer Tores gekommen. Auf der Gegenseite war Paul Schlott in der zehnten Minute hellwach, als er nach einem Pfostenschuss von Marley Amanquah zum 1:0 einschoss. Nach einer halben Stunde verpasste Luca Faganello nur knapp das 2:0, als sein Schlenzer übers Kreuzeck strich. „Konsequent so weiter spielen, den Gegner von unserem Tor weg halten und mit einem Konter das zweite Tor machen“, war laut DJK-Coach Zahn der Plan für den zweiten Durchgang. Aber was er dann zu sehen bekam, war „ein Hühnerhaufen ohnegleichen“, wie der Trainer das „katastrophale Abwehrverhalten“ zwischen der 52. und 57. Minute beschrieb. Ein Kreuther Angreifer konnte sich auf der Außenbahn im Dribbling gegen zwei Waldramer Verteidiger durchsetzen. Sein Zuspiel fand in der Mitte den freistehenden Sebastian Kölb – 1:1. Nur zwei Minuten später gelang Danu Petru Samoila mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern die 2:1-Führung. Einen Querschläger im Waldramer Strafraum nutzte Michael Egger zum 1:3 aus Sicht der konsternierten Gastgeber.

Zwar konnte Amanquah, nachdem FC-Torhüter Florian Stecher Schlott mit rustikalem Einsatz am Torschuss gehindert hatte, per Elfmeter auf 2:3 verkürzen. Doch die schnellen Gegentore zeigten nachhaltig Wirkung, wirklich zwingend waren die Bemühungen der Hausherren in der Folgezeit nicht mehr. „Unglaublich, dass man sich ein Spiel innerhalb von fünf Minuten so kaputt machen kann“, fasste Ralf Zahn seine Ratlosigkeit in Worte.

DJK Waldram –

FC Real Kreuth 2:4 (1:0)

Tore:1:0 (10.) Schlott, 1:1 (52.) Kölbl, 1:2 (54.) Samoila, 1:3 (57.) Egger, 2:3 (62.) Amanquah, 2:4 (90.+4) Frank.

DJK Waldram: Schubert – Knobloch, Ettenhuber, Walter, B. Kresta, Bergmoser, S. Kresta, Schlott, Faganello, Amanquah, Wenus. Eingewechselt: Müller, Seestaller.