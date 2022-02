„Drei Granaten geholt“ - TuS Geretsried im Derby gegen Bad Heilbrunn in Favoritenrolle

Unterschiedliche Zielsetzungen: Für Taso Karpouzidis (Mi.) und den TuS zählt zum Auftakt nur ein Heimsieg, die Heilbrunner um Maxi Schnitzlbaumer wären mit einer Punkteteilung im Landesliga-Derby zufrieden. © hans lippert

Zum Auftakt des Jahres 2022 beschert der Terminplaner den Fans gleich einen Leckerbissen – das Landesliga-Derby zwischen dem TuS Geretsried und dem SV Bad Heilbrunn.

Geretsried/Bad Heilbrunn – Dessen Trainer Walter Lang ist über das vorgezogene Nachholspiel an diesem Samstag (15 Uhr, Isarau-Stadion/für Zuschauer gilt die 3 G-Regelung) allerdings alles andere als glücklich.

„Der Termin kommt für uns zur Unzeit“, ärgert sich der Heilbrunner Coach über die relativ kurzfristige Ansetzung durch den Bayerischen Fußball-Verband Ende Januar. „Ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung wäre gut gewesen.“ Die Gastgeber dagegen hatten einen Schnellschuss des Verbands in Betracht gezogen und deshalb frühzeitiger mit dem Training begonnen, weshalb TuS-Coach Martin Grelics feststellt: „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht.“

„Wir haben inzwischen eine andere Qualität auf dem Papier und auf dem Feld.“

Das Plus an Trainingseinheiten ist nicht der einzige Vorteil, den Lang für die Geretsrieder, denen man im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden abtrotzte, ins Feld führt. „Sie haben im Winter drei Granaten dazu geholt, wir müssen Jungs aus der B-Klasse hochziehen, um unseren Kader aufzufüllen“, sagt der HSV-Trainer mit Blick auf die Geretsrieder Wintertransfers Robin Renger, Srdan Ivkovic und Simon Rauscheder. Schon deshalb messe er dem Hinspiel-Resultat keinerlei Bedeutung mehr bei: „Es sind jetzt komplett andere Voraussetzungen“, sagt Lang und betont: „Das hat nix mit Understatement zu tun.“ Dem mag Martin Grelics nicht widersprechen. „Wir haben inzwischen eine andere Qualität auf dem Papier und auf dem Feld“, weiß der TuS-Coach. „Aber die müssen wir auch beweisen.“

Grelics sicher: TuS Geretsried braucht „bis Mai mindestens 21 Punkte“

Aus der Vorbereitung ziehen beide Übungsleiter Optimismus für die erste echte Bewährungsprobe des Jahres. Drei Remis gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning (1:1), Ligakonkurrent FC Garmisch-Partenkirchen (2:2) und den Südost-Landesligisten TSV Grünwald, bei dem der HSV nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 herausholte, hat Lang gesehen. Deshalb sei er trotz personeller Probleme, die zwischenzeitig die Arbeit erschwerten, mit der Vorbereitung insgesamt „total zufrieden“.

Beim TuS zeigte die Formkurve nach zuvor schwankenden Leistungen in den letzten Tests gegen die Landesligisten Bruckmühl (5:0) und Holzkirchen (1:2) nach oben. „Wir wissen, was zu tun ist“, orakelt Grelics, dessen Team „bis Mai mindestens 21 Punkte“ holen müsse, um den Verbleib in der Landesliga zu sichern. Deshalb wolle man mit dem Sammeln gleich im Derby beginnen. Ein guter Start sei wichtig, um die Distanz nicht noch größer werden zu lassen. Derzeit beträgt der Abstand für den auf Relegationsplatz 15 rangierenden TuS zu den über dem ominösen Strich stehenden Gästen vier Zähler.

„Ich hoffe, dass wir sehr fokussiert auftreten. Dann schauen wir, was möglich ist.“

„Wir müssen die Basistugenden auf den Platz bringen und präsent in den Zweikämpfen sein – das wird entscheidend sein“, so Grelics, der nicht nur die Mentalität der Heilbrunner Kicker als einen Pluspunkt hervorhebt: „Die können auch Fußball spielen.“ Sein Kollege übt sich derweil in Bescheidenheit. „Ich hoffe, dass wir sehr fokussiert auftreten. Dann schauen wir, was möglich ist“, sagt Walter Lang und gibt zu, zufrieden zu sein, wenn dabei ein Ergebnis wie im Hinspiel herauskäme. Bei den Gastgebern hingegen würde ein erneutes Unentschieden vermutlich für lange Gesichter sorgen. (RUDI STALLEIN)

TuS Geretsried

Voß, Untch – L. Kellner, Pech, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Johannes Bahnmüller, Jonathan Bahnmüller, Buchner, Podunavac, Lajqi, Lux, Basaran, Klein, Kirschner, Ivkovic, Renger, S. Rauscheder

SV Bad Heilbrunn

Herz, Hillringhaus – Franz Schnitzlbaumer, Florian Schnitzlbaumer, Maxi Schnitzlbaumer, B. Specker, Krinner, M. Pappritz, A. Pappritz, Lechner, Hüttl, Kiechle, Pföderl, Tiedt, Drotleff, Soldan, Mertens, Gellner, Schmidt, Auer, Gritzuhn