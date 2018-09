„Eigentlich eine Top-Leistung“: Waldram lässt in Deisenhofen zu viel liegen

DJK muss sich mit Remis begnügen

von Rudi Stallein schließen

Zwei Punkte verschenkt, aber so richtig grämen mochte sich Ralf Zahn deswegen nicht. „Das ist ärgerlich, aber wir haben gut gespielt. Eigentlich war es eine Top-Leistung“, fasste der DJK-Coach die Präsentation seiner Elf beim 1:1 gegen die U 23 des FC Deisenhofen zusammen.

Deisenhofen/Waldram –Abgesehen davon, dass sein Aufgebot nach einigen kurzfristigen Absagen personell arg dezimiert worden war, machte Zahn vor allem ein krasses Missverhältnis zwischen sich bietenden Torgelegenheiten und Trefferausbeute für das Remis verantwortlich.

Von Beginn an hatten die Gäste gut ins Spiel gefunden. „Wir waren geduldig, haben immer wieder über die Außenbahnen für Gefahr gesorgt“, so Zahn. Folglich waren Torchancen nur eine Frage der Zeit. Lukas Hauptmann scheiterte aussichtsreich an FC-Torhüter Lukas Hohenberger, wenig später verfehlte Paul Schlott das Ziel nur knapp. Die größte Chance ließ Luca Faganello ungenutzt: „Das war eine Tausendprozentige“, so die Einschätzung des Trainers zu der Szene, in der sein Angreifer aus sieben Metern frei zum Schuss kam und am Knie des eigentlich chancenlosen Keepers scheiterte.

Wenig später hatten die Gastgeber Glück, dass der Unparteiische es bei der gelben Karte beließ, als Markus Kreuzeder den davoneilenden Benedikt Bergmoser von hinten in die Füße trat. Auf der Gegenseite ließ der Schiedsrichter eine Abseitsposition durchgehen, was dem FC einen Pfostentreffer bescherte und beim Nachschuss eine Glanzparade von DJK-Torhüter Florian Schubert provozierte.

Nach dem Seitenwechsel beendete Bernhard Kresta die kurzzeitige Waldramer Torflaute, indem er per Strafstoß zur 1:0-Führung traf. Ein paar Minuten später benahm sich Kreuzeder erneut daneben, diesmal verbal, wodurch er sich Gelb-rot einhandelte. In Überzahl kassierten die Gäste den unnötigen Ausgleich. „Wir sind nach einem Eckball nicht schnell genug rausgerutscht“, monierte Zahn einen Moment der Unentschlossenheit seiner Hintermannschaft, die Antonio Longo den 1:1-Ausgleich ermöglichte. rst





FC Deisenhofen U 23 – DJK Waldram 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 B. Kresta (50., Elfmeter), 1:1 (67.) Longo. – Gelb-rot: Kreuzeder (62., FCD, Reklamieren).

DJK:Schubert – Müller, Knobloch, Walter, B. Kresta, Bergmoser, Seestaller, Schlott, Gebel, Hauptmann, Faganello. Eingewechselt: Häfner, Delgadillo-Baumeister.