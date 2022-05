„Ein bisschen müderer Auftritt“ - TuS verliert 1:2

Landesliga Südwest: Geretsried hat gegen Memmingen II das Nachsehen

Von Rudi Stallein schließen

Am Ende einer englischen Woche mit zwei Siegen musste der TuS Geretsried gegen die Memminger Regionalliga-Reserve eine Niederlage hinnehmen.

Geretsried – Die zwei jüngsten Siege in Aystetten und gegen Illtertissen II haben bei den Geretsrieder Fußballern ihren Tribut gefordert. Jedenfalls sah Martin Grelics seine personell derzeit arg dezimierte Truppe im Spiel gegen den FC Memmingen II „nicht mehr ganz so frisch“, wie zuletzt. „Es war ein bisschen müderer Auftritt“, kommentierte der TuS-Coach die 1:2-Niederlage gegen die Regionalligareserve, die am Ende gemessen an Spielanteilen über 90 Minuten auch in Ordnung geht.

Die Partie begann für die Gastgeber mit einem Seufzer, als ein früher Torschuss von Srdan Ivkovic leicht abgefälscht das Memminger Tor verfehlte, und einem Aufreger: Niko Karpouzidis verletzte sich bei einem Kopfballduell so schwer, dass er zur Untersuchung ins Krankenhaus musste. „Die Verletzung hat die Mannschaft wohl auch kurz geschockt“, mutmaßte Grelics, der in Halbzeit eins die Gäste überlegen sah. Vor allem bei Memminger Kontern geriet die Geretsrieder Hintermannschaft ein ums andere Mal ziemlich ins Schwimmen. Da die Gäste daraus ebenso wenig Kapital zu schlagen wussten, wie der TuS, bei denen Robin Renger einen Abpraller nach Podunavac-Freistoß weit übers Tor schoss (45.) und wenig später nach einer scharf vors Tor gezogenen Ecke Ivkovic am kurzen und Jonas Kirschner am langen Pfosten am Ball vorbeisegelten, ging es torlos in die Kabinen.

Auch der zweite Durchgang startete mit einem Aufreger. Nach einem Memminger Einwurf ertönte unerwartet ein Pfiff, die Geretsrieder Akteure und Fans waren entsetzt, die Gäste wirkten überrascht. Der Unparteiische will gesehen haben, dass Johannes Bahnmüller seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten hat, konnte Grelics nach Spielschluss in Erfahrung bringen. Aus Sicht Bahnmüllers habe es sich genau andersrum verhalten. Jedenfalls ließ Musa Youssef sich die Chance zur Führung für die Allgäuer nicht entgehen. Geretsried reagiert mit wütenden Gegenstößen, die bereits drei Minuten später zum Ausgleich führten: Ivkovic ließ, von Fabio Pech mit einem langen Ball auf den Weg gebracht, FC-Torhüter Maximilian Beinhofer aus spitzem Winkel keine Abwehrchance. Weitere Versuche, die Partie zu Gunsten der Gastgeber zu entscheiden, verpufften, nicht zuletzt wegen der vom Trainer monierten fehlenden Frische.

„Manche Entscheidung war unglücklich“, so Grelics zu zögerlichen Abschlüssen und Ballabgaben im falschen Moment. Eine Aneinanderreihung unglücklicher Aktionen leitete schließlich die Niederlage ein, die Youssef in der 77. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 2:1 für Memmingen besiegelte. Grelics nahm’s relativ gelassen: „Mit sechs Punkten aus der englischen Woche sind wir im Soll.“

TuS Geretsried - FC Memmingen II 1:2 (0:0) - Tore: 0:1 (50./FE) Youssef, 1:1 (53.) Ivkovic, 1:2 (77.) Youssef. – Schiedsrichter: Wenzlik (TSV Velden). – Zuschauer: 150.

TuS: Voß - Buchmair, Buchner, N. Karpouzidis (10., H-Wold; 83., Bauer), Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Kirschner, Ivkovic, Podunavac, Pech.