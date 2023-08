Ein blamabler Auftritt des TuS

Von: Rudi Stallein

Einen schweren Stand hatten Jonathan Bahnmüller (li.), Belmin Idrizovic (re.) und der TuS Geretsried im Heimspiel gegen den VfB Forstinnung: Am Ende stand eine deutliche 0:4-Niederlage. © hans lippert

Der sportliche Leiter brauchte nur wenige Worte, um seine Eindrücke von dem, was er 90 Minuten hatte anschauen müssen, zusammenzufassen. „Das ist besorgniserregend“, erklärte Martin Grelics nach der 0:4-Watschen, die sich die Landesliga-Fußballer des TuS Geretsried am Samstagnachmittag daheim gegen den VfB Forstinning abgeholt hat. „Die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, macht mir Sorgen.“

Dazu besteht nach dem „blamablen Auftritt“, wie Daniel Dittmann das Spiel zusammenfasste, in der Tat Anlass. „Man könnte fast von einer Hinrichtung reden. Wenn Forstinning seine Chancen besser genutzt hätte, dürften wir uns auch über ein 0:6 oder 0:7 nicht beschweren“, räumte der Geretsrieder Cheftrainer in der Pressekonferenz ein. Die Gäste, die eine Woche zuvor eine herbe 3:6-Niederlage gegen die SpVgg Feldmoching verdauen mussten, zeigten sich von Beginn an entschlossener. Sie waren sichtbarer um Wiedergutmachung bemüht als die Gastgeber, die zuletzt aus Grünwald mit einer 2:3-Niederlage heimgekehrt waren. So verstrich eine gute Viertelstunde, ehe sich der TuS erstmals Richtung Forstinninger Tor orientieren konnte. Wenig später lag der Ball sogar im Netz: Eine scharfe Hereingabe von Fabio Pech hatte Srdan Ivkovic über die Linie gedrückt – aber der Schiedsrichterassistent hatte den Torschützen im Abseits gesehen. Mehr Glück hatte der VfB nach einer guten halben Stunde als Paul Angermeier den Ball nach einer Ping-Pong-Stafette flach zur 1:0-Führung der Gäste ins Eck trat. Für die Dittmann-Elf war das der Anfang vom Ende. „Nach dem 0:1 haben wir uns tatsächlich ergeben“, musste der TuS-Coach nach Spielschluss zugeben.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie binnen kürzester Zeit entschieden. In der 51. Minute zirkelte Mohamad Awata einen Freistoß aus 18 Metern passgenau an den rechten oberen Innenpfosten – 0:2. Zwei Minuten später konnte TuS-Torhüter Sebastian Untch erneut nur zuschauen, wie der Ball aus nahezu identischer Freistoß-Position schon wieder einschlug; Torschütze war erneut Awata. Einen Pfostenschuss und einen auf der Torlinie geklärten Ball später offenbarte sich die ganze Hilf- und Willenlosigkeit der Heimelf, als der eingewechselte Sven Jajcinovic mühelos durch die Geretsrieder Abwehr tanzen und zum 4:0-Endstand für Forstinning einschieben konnte.

„Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit spielbestimmend“, freute sich VfB-Trainer Florian Hahn über das erste Zu-Null-Ergebnis seiner Mannschaft. „Ich bin froh, dass wir die Punkte mitgenommen haben. Das war für die Psyche ganz wichtig, dass wir hier Selbstvertrauen tanken konnten.“ In dieser Hinsicht hat Daniel Dittmann in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen viel zu tun. „Ich komme jetzt etwas ratlos rüber“, gestand der TuS-Coach, dass ihm kurz nach Spielschluss noch die Worte fehlten. „Der Urlaub einiger Spieler ist natürlich ein Thema, aber das kann keine Ausrede sein für so einen Auftritt“, so der 23-Jährige. „Darüber müssen wir uns jetzt alle Gedanken machen –Trainer, Spieler, Abteilungsleitung, alle.“

TuS Geretsried - VfB Forstinning 0:4 (0:1) - Tore: 0:1 (31.) Angermeier, 0:2 (51.) Awata, 0:3 (55.) Awata, 0:4 (66.) Jajcinovic. – Schiedsrichter: Michael Krug (Unterhaching). – Gelb-Rot: Angemeier (90./VfB). – Zuschauer: 80.

TuS: Untch - Numanovic (84., Günther), Kellner, Podunavac, Bahnmüller (62., Walter), Redjepi, Maison, Idrizovic (71., Prepeluh), Pech (71., Rados), Fister, Ivkovic.