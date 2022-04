Tue Geretsried: Ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Teilen

Aus dem Weg geräumt haben Johannes Bahnmüller (re.) und der TuS Geretsried den FV Illertissen. Am Nachholspieltag am Mittwoch besiegten die Hausherren den Tabellenfünften mit 2:1. © Hans Lippert

FUSSBALL LANDESLIGA TuS siegt in sehr intensivem Spiel gegen starke Illertissener Reserve mit 2:1

Geretsried – Der TuS Geretsried eilt in Sieben-Meilen-Stiefeln dem Klassenerhalt entgegen. Gegen den FV Illertissen II errang die Elf von Trainer Martin Grelics mit einer bärenstarken kämpferischen Leistung einen 2:1-Sieg, der nicht unverdient war, wenngleich sich niemand hätte beklagen können, wenn die Partie andersherum ausgegangen wäre. Denn die Regionalligareserve entwickelte von Beginn an einen enormen Druck, der bis zum Schlusspfiff nicht nachließ. „Das war unser mit Abstand bester Gegner in diesem Jahr“, lobte Grelics das Spiel der Gäste, die seinem Team alles abverlangten.

Ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

In der fünften Minute musste sich TuS-Keeper Simon Voß bei einem Schuss von Maximilian Vihl zum ersten Mal strecken, um einen Rückstand zu vermeiden. Geretsried ging das Tempo der Gäste über weite Strecken mit, weshalb sich in der Folgezeit ein äußerst intensives Spiel entwickelte. Das Einzige was fehlte, waren zwingende Torchancen. Bis zur 26. Minute, dann marschierte Yamin H-Wold, eine Leihgabe der Geretsrieder U 19, allein auf das Illertissener Tor zu. Während er bei seinem Herren-Landesligadebüt am vergangenen Sonntag in Aystetten drei Mal in ähnlicher Konstellation das Duell gegen den Torhüter verloren hatte, blieb der junge Angreifer dieses Mal cool und ließ FV-Keeper Janis Seefeldt keine Chance. Zwei Minuten später fast das 2:0 für die Gastgeber. Doch der kraftvolle Kopfball von Jonas Kirschner nach Flanke von Fabijan Podunavac landete am Pfosten. Es war im gesamten Spiel die einzige Geretsrieder Chance, die sich aus einer hohen Flanke ergab. Der Rest wurde eine Beute der rigorosen Illertissener Abwehrhünen. „Die haben alles wegverteidigt“, staunte TuS-Coach Grelics über die Lufthoheit der körperlich robusten Gäste.

Für zehn Minuten aus dem Spiel

Die ließen es allerdings im Angriff an Genauigkeit vermissen. So trat Harut Arutunjan, der permanent für Unruhe vor dem Tor von Voß sorgte, den Ball im Gegenzug nach Kirschners Kopfball übers Tor und kurz vor Pause neben den Kasten.

Der Ausgleich nach einer guten Stunde war völlig verdient für die Gäste, die über 90 Minuten das spielbestimmende Team waren. Nach einem Konter stand Yannik Egle zwölf Meter vor dem Tor völlig frei, Voß hatte keine Abwehrchance. „Danach waren wir für ungefähr zehn Minuten aus dem Spiel“, kommentierte Grelics das leichte Durcheinander im Spielaufbau nach dem Ausgleich.

Einstellung und Kampfgeist passen

Aber der TuS fand zurück ins Spiel. In der 72. Minute wurde ein Freistoß von Johannes Bahnmüller aus dem Halbfeld zu kurz abgewehrt, der Ball gelangte zu Fabijan Podunavac, der nicht lange fackelte und flach zum 2:1 einschoss. In der Schlussphase rettete Ludwig Buchmair den knappen Vorsprung, als er im letzten Moment einen Schuss von Kristof Jonas Ott, der von rechts kommend freies Schussfeld hatte, abblockte. „Mit dieser Moral werden wir das Ding eintüten“, zeigte sich TuS-Coach Grelics vom Klassenerhalt überzeugt. „Was Einstellung und Kampfgeist angeht, habe ich überhaupt nichts auszusetzen.“

TuS Geretsried – FV Illertissen 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (26.) H-Wold, 1:1 (61.) Egle, 2:1 (72.) Podunavac. – Schiedsrichter: Marco Blösch (SV Pforzen). – Zuschauer: 120.

TuS Geretsried: Voß – Buchmair, Buchner, N. Karpouzidis (90., Bauer), H-Wold, (87. Reitel), Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Kirschner (69. Klein), Podunavac, Pech.