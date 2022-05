TuS: Ein Debütant und ein Rekonvaleszent

Doppelpack zum Abschluss: Srdan Ivkovic (li.) steuerte zwei Tore zum 3:3-Unentschieden des TuS Geretsried im letzten Landesliga-Match beim SC Ichenhausen bei. © hans lippert

Einige interessante Personalien gab es beim 3:3 des TuS Geretsried im letzten Landesliga-Match: Während Chefcoach Martin Grelics krankheitsbedingt fehlte, debütierte im Tor A-Junior Jetmir Syla. Außerdem feierte Toni Berger ein Comeback nach seiner schweren Knieverletzung.

Ichenhausen/Geretsried – Zum Abschluss der Landesligasaison boten der SC Ichenhausen und der TuS Geretsried bei sommerlichen Temperaturen noch einmal 90 Minuten gute Unterhaltung. Auf Seiten der Gastgeber begann die Partie mit Überraschungen in der Aufstellung: Im Tor debütierte U19-Keeper Jetmir Syla, quasi als „Geschenk“ (Trainer Martin Grelics) für seine Zusage, auch in der kommenden Saison beim TuS zu spielen. Im Angriff feierte nach fast zehn Monaten Verletzungspause Toni Berger sein Comeback. Er profitierte vom Ausfall Ludwig Buchmairs, der ebenso wie Grelics selbst krankheitsbedingt den Ausflug ins Schwäbische kurzfristig absagen musste. So kam auch Robin Renger zu einem Debüt, nämlich als Innenverteidiger.

Im Spiel tat sich lange Zeit wenig. „Man hat gesehen, dass es bei beiden Mannschaften um nichts mehr ging. Es war nicht mehr das große Tempo“, berichtet Co-Trainer Christian Steeb. Außer „unglaublich vielen Fehlpässen“ war im ersten Durchgang nicht viel geboten. Deshalb kam die Führung für den SC durch Stefan Strohhofer etwas überraschend. „Das war kein ganz so guter Zeitpunkt, aber es ist ja unsere Stärke in dieser Saison, dass wir nie aufgeben“, befand Steeb.

Gleich nach Wiederbeginn markierte Srdan Ivkovic per Elfmeter, den er selbst rausgeholt hatte, den Ausgleich. Postwendend ging der SC jedoch wieder in Führung: Anstoß, langer Ball, 2:1 durch Tarik Music in der 48. Minute. „Da haben wir hinten gepennt“, stellt der TuS-Coach fest. Für das 2:2 zeichnete erneut Ivkovic verantwortlich, der nach Zuspiel von Taso Karpouzidis in Arjen-Robben-Manier – nur von der linken Seite – ins Zentrum marschierte und den Ball ins lange Eck schlenzte. Damit war es noch nicht zu Ende. Ichenhausen legte noch einmal vor, als Dario Nikolic den Ball volley versenkte (83.), ehe Sebastian Schrills in der 90. Minute mit einem Flachschuss aus 20 Metern zum 3:3 den Schlusspunkt hinter eine spannende Saison setzte.

„Zum Zuschauen war das Spiel in Ordnung. Das war für alle ein schöner Ausflug“, kommentiert Ibro Filan den Abschluss. Der Fußball-Abteilungsleiter bescheinigte Torwart-Youngster Jetmir Syla einen gelungenen Einstand: „Das war sehr ordentlich. Man hat nicht gemerkt, dass es sein erstes Spiel bei den Herren war.“ Dem Auftritt von Renger im Abwehrzentrum gab Filan das Prädikat „überragend“. Und einer war besonders glücklich, dass er die Saison nach seiner schweren Verletzung noch so abschließen konnte: „Es war sehr schön, wieder zu spielen, und das Knie hat sich gut angefühlt“, freut sich Rückkehrer Toni Berger.

SC Ichenhausen - TuS Geretsried 3:3 (1:0) - Tore: 1:0 (43.) Strohhofer, 1:1 (47.) Ivkovic, 2:1 (48.) Music, 2:2 (79.) Ivkovic, 3:2 (83.) Nikolic, 3:3 (90.) Schrills. – Schiedsrichter: Eichholz (TSV Haunstetten). – Zuschauer: 100.

TuS: Syla - Rosina, Buchner, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Schrills, Walker, Berger (46.) Pech, Ivkovic, Podunavac.