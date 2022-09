(K)ein Spiel wie jedes andere

Von: Rudi Stallein

Teilen

Nicht noch mal so leicht aushebeln lassen wie gegen Ohlstadt wollen sich Sebastian Schönacher (re.) und der SV Münsing am Sonntag im Kreisliga-Derby gegen die DJK Waldram. © rudi stallein

Aufsteiger SV Münsing will gegen die DJK Waldram dreifach punkten

Münsing/Waldram – Sie waren bemüht, sich auf die Partie vorzubereiten wie auf jede andere. Sagt zumindest SVM-Kapitän Florian Buchloh. Aber das Derby zwischen dem SV Münsing und der DJK Waldram (Sonntag, 16 Uhr) ist für viele Akteure auf und neben dem Platz durchaus etwas Besonderes. „Wir freuen uns schon die ganze Woche auf das Match“, sagt Günther Mücke. „Man kennt sich untereinander, frühere Spiele waren immer heiß umkämpft, dazu kommt eine große Kulisse“, erläutert der DJK-Coach. Und vor allem: „Es gibt da viele Brücken.“

(K)ein Spiel wie jedes andere

Womit der Waldramer Übungsleiter die zahlreichen Verbindungen aus früheren Jahren meint. Angefangen von Münsings Trainer Ralf Zahn, der – ebenso wie Torwarttrainer Peter Rudrich – eine lange Waldramer Vergangenheit hat. Bis zu DJK-Goalgetter Simon Schmid, der die weitaus meisten Tore in seiner Karriere für Münsing erzielt hat.

Personalprobleme auf beiden Seiten

Allerdings gibt es auch unschöne Parallelen vor dem Anpfiff. So erreichte das Waldramer Trainerteam beim Abschlusstraining die Hiobsbotschaft, dass ihr Spielgestalter und Mittelfeldmotor Benedikt Bergmoser womöglich länger ausfällt. Ein Schlag auf die Wade, den er im Spiel gegen Polling erhalten hatte, weshalb er in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste, habe sich verschlimmert, erläutert Mücke. „Das tut uns weh.“ Was auch für weitere namhafte Ausfälle wie Daniel Ettenhuber, Johannes Gebel und Yannick Kutz gilt.

Die Gastgeber müssen Stefan Mannweiler ersetzen. „Er ist eine Bank auf der Sechs“, macht Buchloh deutlich, dass dieser Ausfall ein Verlust ist. „Aber entscheidend sind die Spieler, die auf dem Platz stehen“, zitiert der Kapitän seinen Trainer. Weshalb auch die Fragezeichen hinter den Einsätzen von Josef Holzer und Julian Hauptmann auf SVM-Seite kein Thema sind.

Psychologisches Moment bei den Gästen

Das psychologische Moment liegt dennoch wohl bei den Gästen, die mit dem 3:0-Erfolg gegen Polling am vorigen Wochenende den ersten Punktspielsieg nach saisonübergreifend 16 Niederlagen in Serie feierten. „Den Schwung wollen wir natürlich mitnehmen“, versichert DJK-Trainer Mücke, der erwartet, dass sein Team „mit breiter Brust“ in die Partie geht und auch die kämpferische Note spielt. „Wer da nicht von Anfang an konzentriert und hellwach ist, der zieht den Kürzeren.“

Wenngleich man sich bei den Münsingern mehr erhofft hatte als drei Punkte aus den ersten vier Spielen, wähnt Florian Buchloh den Aufsteiger für das Derby gut gerüstet. Zumal die Truppe nach dem kräftezehrenden Match gegen Ohlstadt, das mit einer 1:3-Niederlage endete, eine Woche länger regenerieren konnte. Die Mannschaft habe sich an die höhere Intensität in der Kreisliga gewöhnt. „Man ist im Spiel deutlich mehr gefordert, als in der Kreisklasse“, erläutert der 22-Jährige. „Aber wir haben die Anfangsnervosität abgelegt, und ich bin positiv gestimmt, dass die nächste Zeit punktreicher für uns wird.“

Punkte gegen Ex-Verein ein Extra-Dutterl

Was die Gäste wohl als Drohung verstehen dürfen. Zumal die früheren Verflechtungen für 90 Minuten kein Thema seien. „Unser Trainer wird uns auch gegen seinen Ex-Verein so einstellen, dass wir in der Lage sind, zu gewinnen“, verrät der Münsinger Spielführer. „Und ich glaube, es würde ihn noch ein Dutterl mehr freuen, wenn wir die drei Punkte gegen Waldram machen.“

SV Münsing

Werner, M. Hirn - Auer, J. Bartl, Buchloh, Felsensteiner, Geiger, Graf, L. Hirn, Hauptmann (?), J. Holzer (?), Lang, L. Manhart, Niggl, Pflieger, Schönacher, Seitz, Uhle, Zachenbacher.

DJK Waldram

Hagenbucher, Schubert - Booth, Dosch, Faganello, Gruber, Häfner, Kabbaj, Müller, Raic, Ryan, Stingl, Schmidt, Sotzeck, Schiegl, Thalbauer, Wenus, Schulz.