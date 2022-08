Ein üppiger Kader hebt die Stimmung beim TuS

Geretsried erwartet Grünwald zum Nachbarschaftsduell

Von Rudi Stallein schließen

Merklich gestiegen ist die Laune beim TuS Geretsried. Das liegt nicht nur am jüngsten 1:0-Sieg gegen den ASV Dachau, sondern auch an der Tatsache, dass für das Heimspiel gegen den TSV Grünwald eine ganze Reihe von Stammspielern wieder zur Verfügung stehen.

Geretsried – Beste Stimmung herrscht bei den Landesliga-Fußballern des TuS Geretsried. Zumindest verströmt Co-Trainer Daniel Dittmann, der wegen des lange geplanten Familienurlaubs von Interims-Coach Hans Schneider bei den nächsten zwei Partien allein die sportliche Verantwortung trägt, puren Optimismus. „Überragend“ sei seine Gemütslage, schwärmt der 22-Jährige, und das nicht nur wegen des letztwöchigen 1:0-Siegs gegen den ASV Dachau.

Auch ein für das Heimspiel am heutigen Samstag gegen den TSV Grünwald (15 Uhr) üppig gefüllter Kader lässt den Trainer frohlocken. Weil Srdan Ivkovic und Fabijan Podunavac sowie Patriot und Leonardo Lajqi aus ihren Urlauben zurück sind, habe er „ein Luxusproblem“, so Dittmann, der 18 Feldspieler und zwei Torhüter nominiert hat. „Wir können aus dem Vollen schöpfen, deshalb bin ich absolut positiv. Aber was viel wichtiger ist: Auch die Spieler sind positiv drauf, alle freuen sich aufs nächste Spiel.“

Und da erwartet den TuS mit dem TSV Grünwald ein anderes Kaliber, als zuletzt mit dem Aufsteiger aus Dachau. „Das ist ein etablierter Landesligist, die werden einen frechen Fußball spielen“, mutmaßt der Coach. „Die sind ja nicht so schlecht in die Saison gestartet. Sie werden uns maximal fordern.“ Allerdings muss der viel beschäftigte Übungsleiter (neben der Ersten Mannschaft trainiert er die Landesliga-U19 des TuS und bringt sich lautstark auch bei der Reserve ein) einräumen, im Vorfeld keine Zeit gehabt zu haben, um die Elf von Trainer Florian de Prato selbst mal unter die Lupe zu nehmen. Immerhin haben die Münchner Vorstädter in den bisherigen sechs Punktspielen vier Mal als Sieger den Platz verlassen und zuletzt gegen den TSV Ampfing (6:1) und beim TSV Brunnthal (3:0) klar gewonnen. Letztlich, so Dittmann, sei es „völlig egal, was der Gegner macht. Wichtig ist, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen.“ Und da laute die Devise gegen den Tabellenfünften: „Wir wollen den Ton angeben.“

Was mit Blick auf die taktische Ausrichtung bedeute, bei Ballbesitz „eine gute Energie“ zu haben und im Spiel gegen den Ball ähnlich intensiv zu pressen, wie zuletzt gegen Dachau. „Wir wollen einfach immer den Ball haben. Wenn wir den Ball nicht haben, sind wir sauer“, fabuliert der TuS-Coach. Sein Wunsch für den Ausgang der Partie: Drei Punkte für die Gastgeber – damit sich die Stimmung an der Jahnstraße weiterhin auf einem hohem Level bewegt. Immerhin gewannen die Geretsrieder auch das letzte Landesliga-Duell gegen Grünwald am 28. April 2018 daheim mit 4:2.

TuS Geretsried: Voß, Günther - L. Kellner, Wiedenhofer, P. Lajqi, Buchmair, Pech, Fister, T. Karpouzidis, Schrills, Buchner, Jon. Bahnmüller, Podunavac, L. Lajqi, Renger, Walker, Zoumis, Ivkovic, J. Kirschner, F. Bauer.