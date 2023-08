Ein weiterer Nackenschlag für Geretsried

Von: Rudi Stallein

Teilen

Zwei Mal aussichtsreich gescheitert: Belmin Idrizovic (am Ball) verpasste knapp einen eigenen Torerfolg, legte aber Srdan Ivkovic zum 1:4-Anschlusstreffer auf. © rudi Sttallein

Trotz der 1:4-Niederlage beim FC Schwaig sieht TuS-Coach Daniel Dittmann Fortschritte bei seiner Mannschaft

Geretsried – Die Talfahrt ist noch nicht zu Ende. Statt des erhofften Befreiungsschlags setzte es für den TuS Geretsried die nächste Niederlage. Beim FC Sportfreunde Schwaig musste sich das Team von Trainer Daniel Dittmann mit 1:4 geschlagen geben.

Der Auftritt war trotz erneut vier Gegentoren nicht mit der 0:4-Schlappe daheim gegen den VfB Forstinning vergleichbar. „Wir waren viel positiver, haben Gas gegeben, auch nach dem deutlichen Rückstand weitergemacht. Deshalb habe ich der Mannschaft ein Kompliment gemacht“, erläuterte Dittmann, der seinem Team noch einige Minuten nach Spielschluss Mut zusprach. „Das Ergebnis ist natürlich in seiner Deutlichkeit brutal“, kommentierte der TuS-Coach. Auch an Chancen mangelte es nicht, „aber aktuell brauchen wir viel Glück oder mal einen abgefälschten Ball, damit einer reingeht.“ Vier, fünf gute eigene Möglichkeiten zählte der Trainer in den ersten 45 Minuten für sein Team. Doch als Belmin Idrizovic FC-Torhüter Franz Hornof zum ersten Mal herausforderte, lagen die Gastgeber bereits mit 2:0 vorn.

Nach einer Viertelstunde besorgte Tobias Jell die 1:0-Führung nachdem eine Ecke für Schwaig bereits geklärt schien. Der frühe Rückstand ließ die Köpfe der Gastgeber für einen Moment sinken, was mit ursächlich war für den nächsten Nackenschlag vier Minuten später: Vincent Sommer ließ zwei Geretsrieder Verteidiger stehen und setzte das Spielgerät unerreichbar für TuS-Keeper Cedomir Radic unter die Latte. Vermutlich habe sich der Gegner selbst gewundert, dass er solche Tore macht, meinte Dittmann. „Das war von uns ängstlich verteidigt. Aber so haben wir alle Gegentore bekommen.“

Das nächste nach einer halben Stunde: FC-Torjäger Raffael Ascher traf aus 16 Metern mit Links flach ins Eck und machte sich mit dem Treffer zum 3:0 sein persönliches Geburtstagsgeschenk. „Wir wollten ihnen das Spiel überlassen“, sagte der TuS-Trainer. So hatte man verhindern wollen, dass Schwaig die Räume hinter der Kette gewinnbringend bespielen konnte. „Aber heute haben sie die Räume vor der Kette brutal genutzt.“

Kaum hatte der Unparteiische die Partie nach der Halbzeitpause wieder freigegeben, lag der Ball erneut im Geretsrieder Tor: Sommer erhöhte auf 4:0. Vier Minuten später endlich ein Erfolgserlebnis für die Gäste: Srdan Ivkovic verkürzte nach Zuspiel von Belmin Idrizovic auf 1:4. Zu mehr Zählbarem reichte es nicht mehr, auch weil in der Schlussphase Fabijan Podunavac mit einem kraftvollen Linksschuss am FC-Schlussmann scheiterte. „Die Einstellung zum Spiel war heute völlig anders“, kommentierte Dittmann. „Ich hoffe, dass bald der Bann bricht. Aber ich mache mir über die Mannschaft keine Sorgen. So kann man weitermachen.“

FC Schwaig - TuS Geretsried 4:1 (3:0) - Tore: 1:0 (14.) Jell, 2:0 (19.) Sommer, 3:0 (34.) Ascher, 4:0 (50.) Sommer, 4:1 (54.) Ivkovic, – Schiedsrichter: Alexander Stadler, – Zuschauer: 263.

TuS Geretsried: Radic, Wiedenhofer (80. Walter), Numanuvic, Kellner, Bahnmüller (60. Podunavac), Redjepi (60. Renger), Maison, Idrizovic, Prepeluh (86. Rados), Fister (60. Pech), Ivkovic.