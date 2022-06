Egling verliert im Elfmeter-Krimi mit Unterbrechung

Von: Thomas Wenzel

Unglücklich im Elfmeterschießen haben Philipp Schneiders (re.) Eglinger das zweite Relegationsduell am Pfingstsonntag in Warngau verloren. Die Sportfreunde müssen jetzt noch ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt bestreiten. © steffen gerber

Spektakulär verlief die Relegationspartie der SF Egling-Straßlach in Warngau. Erst im Elfmeterschießen, das zudem wegen eines Gewitters unterbrochen werden mussten, verloren die Sportfreunde mit 5:7.

Warngau/Egling – Mehr Krimi geht nicht! 120 Minuten lang lieferten sich die Fußballer des SV Warngau und der SF Egling-Straßlach ein Duell auf Augenhöhe, ehe es mit einem 1:0-Vorsprung für die Hausherren ins Elfmeterschießen ging. Ausgerechnet vor dem letzten Strafstoß musste der Referee dann die Entscheidung wegen eines heftigen Gewitters für fast eine halbe Stunde unterbrechen. Anschließend machte Warngau mit einem verwandelten Elfer bei einem Fehlschuss von Max Beierbeck den 7:5-Sieg perfekt. „Das ist wirklich bitter für uns“, zeigte sich SF-Trainer Florian Buchner fassungslos.

Zumal seine Elf, die das erste Relegationsmatch am Donnerstag mit 1:0 gewonnen hatte, schon nach sieben Minuten Spielmacher Thomas Edelmann wegen eines Muskelfaserrisses verlor. „In den ersten 20 Minuten haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden“, räumte Buchner ein. In dieser Phase fiel auch der Warngauer Führungstreffer, als Callum Hatsell einen weiten Freistoßball unglücklich ins eigene Tor abfälschte (12.). Danach lief es besser für Egling, hochkarätige Chancen kamen jedoch nicht zustande.

Ähnlich sah es im zweiten Abschnitt aus. „Bis zum gegnerischen Sechzehner haben wir ganz ordentlich kombiniert“, berichtete der Gästetrainer. Hundertprozentige Möglichkeiten ergaben sich jedoch weder für Egling, noch für Warngau. „Sehr, sehr ausgeglichen“ (Buchner) verlief auch die Verlängerung. Beide Mannschaften operierten jetzt mit langen Bällen, ohne daraus Kapital zu schlagen. Das Elfmeterschießen vor 410 Zuschauern war an Spannung nicht zu überbieten. Für die Gäste waren Tobias Beierbeck, Jakob Hielscher, Callum Hatsell und Markus Gämmerler erfolgreich. Beim Stand von 5:5 unterbrach der Schiedsrichter den Wettbewerb wegen des Gewitters. Danach ging es ganz schnell: Nur noch Tim Sedlaczek traf für die Sportfreunde, SVW-Keeper Michael Sonnleitner parierte zwei Schüsse und Thomas Moritz machte den Aufstieg des A-Klassisten perfekt.

Noch eine Chance bietet sich den Eglingern, um doch in der Kreisklasse zu bleiben: Sie treten voraussichtlich am Donnerstag, 9. Juni, um 18.30 Uhr auf neutralem Platz zu einem Entscheidungsspiel gegen den Kreisklassen-Konkurrenten SV Eurasburg-Beuerberg an. Coach Buchner zeigte sich entschlossen und kämpferisch: „Es ist noch nicht vorbei.“ tw

SV Warngau - SF Egling-S. n.E. 7:5 (1:0) - Tore: 1:0 (12.) Eigentor. – Schiedsrichter: Sölch. – Zuschauer: 410. – SFE: Ph. Schneider – Hielscher, Sedlaczek, Hatsell, Kremer, V. Schneider, Schuster, T. Beierbeck, M. Beierbeck, Edelmann, M. Dissinger. Eingew.: F. Dissinger, Gämmerler, Schwarz.