„Erste Halbzeit war unterirdisch“: Münsing verliert in Unterammergau

Dämpfer in der Vorbereitung: Die Münsinger um Stefan Mannweiler (re.) verloren in Unterammergau. © or

Optimistisch hatte sich Ralf Zahn nach den jüngsten Ergebnissen in der Vorbereitung (1:1-Remis gegen den BCF Wolfratshausen) und im Toto-Pokal (4:1-Sieg gegen den TSV Murnau) gezeigt.

Unterammergau/Münsing – Was seine Münsinger Fußballer allerdings am Samstag bei der 1:3 (0:3)-Niederlage beim WSV Unterammergau ablieferten, verschlug dem Coach beinahe die Sprache: „Die erste Halbzeit war unterirdisch. Da fehlen mir die Worte.“

Aus seinem für die neue Saison vergleichsweise gut besetzten Kader, fehlten allerdings „neun bis zehn Leute“, die der Trainer gerne dabei gehabt hätte. So sah er keine rühmliche Vorstellung seiner Elf („Keine Einstellung, keine Laufbereitschaft“), die sich schon nach 19 Minute durch einen Treffer von Tobias Speer in Rückstand befand. Der Unterammergauer erhöhte auch auf 2:0 (35.), ehe sein Teamkollege Patrick Donoghue nur eine Minute vor der Pause auf 3:0 erhöhte.

Hoffnungsfroh starteten die Münsinger in zweiten Durchgang, zumal Hans Zachenbacher gleich nach Wiederbeginn das 1:3 gelang. „Wir waren überlegen und hatten in der Folge auch drei bis vier richtig gute Chancen, um den Anschlusstreffer oder sogar Ausgleich zu erzielten“, berichtete Ralf Zahn. Obwohl dies dem SVM versagt blieb, zeigte sich der Coach versöhnlich: „Die zweite Halbzeit war in Ordnung.“ (tw)