Es wäre wieder mal Zeit für einen BCF-Sieg

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Ohne Außenverteidiger Paul Müller (am Ball) muss der BCF auch am Sonntag in Neuhadern auskommen. © lippert

Nach zwei Unentschieden zum Auftakt möchte der BCF Wolfratshausen beim ausgeglichen besetzten FC Neuhadern endlich einmal wieder einen Dreier landen.

Wolfratshausen – Zwei Remis gegen keineswegs schlechte Gegner ist nichts, für was sich der BCF Wolfratshausen schämen müsste. Sie helfen im Klassement allerdings wenig weiter, doch noch beträgt der Vorsprung auf die Relegationszone der Bezirksliga Süd immerhin acht Punkte. Erweitert man allerdings die Retrospektive auf den vergangenen Herbst, stehen da nunmehr fünf Partien ohne Dreier. Wohl auch der Grund, warum die Farcheter knapp, aber eben doch in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind.

„Es wäre wieder mal Zeit für einen Sieg“, findet auch Coach Leo Fleischer. Freilich in dem Wissen, dass die Trendwende beim überraschend starken FC Neuhadern (So., 14 Uhr) eingeläutet werden müsste. Die Elf vom Münchner Wolkerweg überrascht durch Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit, hechelt als Tabellenfünfter mit nur 27 erzielten Treffern allerdings den Spitzenklubs offensiv um Längen hinterher. Für Fleischer das „unscheinbare Top-Team der Liga“, weil es nach dem führenden Quartett das Ranking anführt. „Sie haben nicht den herausragenden Spieler oder die Offensive, die einen Gegner zerlegt“, hat der BCF-Coach eruiert. „Ihr Trumpf ist die Ausgeglichenheit.“ Hinzu kommt mutmaßlich die geringe Erwartungshaltung an einen Neuling: „Neuhaderns Ziel ist der Klassenerhalt.“ Gleichwohl ist der Abstand zwischen dem FC und dem BCF überschaubar, wodurch Begehrlichkeiten geweckt werden. „Plan ist es, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, betont Fleischer.

Das klappte zuletzt eher so semi. Zumindest in den Anfangsphasen hatten die Farcheter sichtlich Mühe, Zugriff auf die Partien zu finden. „Der gute Start fehlt uns“, bedauert der Trainer. Die Mannschaft müsse den Matchplan von Beginn an mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgen: „Pass-Schärfe und Intensität müssen sofort passen.“ Dann komme auch die Überzeugung. Auf der anderen Seite wirft Fleischer eine mehrfach erprobte Qualität seiner Truppe ins Feld: „Es ist schon eine Stärke, durch Umstellungen wieder ins Spiel zu kommen.“ Muss halt nur nicht jedes Mal sein.

Mit den zuletzt verhinderten Emre Uguz und Argjent Veliqi stehen diesmal zwei unterschiedliche Spielertypen für die Offensive parat. Allerdings fehlen Paul Müller, Fabio Ratte und Marco Ivic. Furkan Yavuz spielt in der BCF-Reserve. or

BCF Wolfratshausen: Oppolzer - Weilguni, Himmel, Rödl, Bares - Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra, Lehr, Spreiter - Ivic (?). Dötsch, Uguz, Veliqi