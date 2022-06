FC Geretsried: Aufstieg nach dem Derbysieg - „Extrem stolz auf die Jungs“

Von: Wolfgang Stauner

Nach drei Jahren B-Klasse wieder in die A-Klasse aufgestiegen: (hinten, v. li.): Thomas Herrlein, Betreuerin Bärbel Harting, Marvin Bauer, Patrick Scheichenost, Trainer Nino Poch, Alexander Schmidts, Josef Pfadisch, Mohammed Al-Ahmadi, Enno Lug, Thomas Scheichenost, Fabian Kießling, Fabian Sachers, Pascal Kreuzig, Robin Sattler, Peter Faast, Marius Salvadori, Adrian Smiatek, Piero Loreto, Salvatore Vinciguerra, Fabian Weichelt, (vorne) Momo Seidov, Maximilian Schwabl, Florian Iszovics, Benedikt Uchtdorf, Philip Pantelic und Sebastian Uchtdorf. Foto: FCG © FCG

Der letzte Spieltag in der B-Klasse 3 war eine 90-minütige Zitterpartie für den FC Geretsried. Denn nur mit einem Sieg im Derby gegen den SV Gelting konnte das Team von Trainer Nino Posch Tabellenplatz zwei behaupten.

Geretsried – Die SG Baiernrain-Dietramszell II war bereits uneinholbar enteilt als Meister und Aufsteiger, und Verfolger TSV Sauerlach II bekam die Punkte wegen Nichtantritts des 1. FC Weidach geschenkt.

Entsprechend nervös begannen die Geretsrieder in Gelting. „Die Jungs waren teilweise vor dem Spiel in Gedanken schon beim Aufstieg“, monierte Coach Poch nach dem Spiel. Doch auf Torjäger Robin Sattler war wieder einmal Verlass. Mit seinem 18. Saisontreffer brachte er den FCG in Führung, Pascal Kreuzig legte nach dem zwischenzeitlichen Geltinger Ausgleich zum hauchdünnen 2:1-Sieg nach.

Nach dem Abpfiff brachen dann aber alle Dämme: Der FC Geretsried war wieder zurück in der A-Klasse, aus der er vor drei Jahren abgestiegen war. „Ich bin extrem stolz auf die Jungs, sie haben es sich verdient“, resümierte der scheidende Trainer Nino Poch nach dem Spiel eine schwierige Saison.

Nachfolger Benedikt Uchtdorf erwartet nun das Abenteuer A-Klasse. Wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt und punktuell verstärkt wird, kann man sicherlich auch hier ein Wörtchen mitreden. Das Ziel Klassenerhalt ist auf jeden Fall realistisch. (Wolfgang Stauner)