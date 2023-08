FF Geretsried empfängt Ascholding: „Wir wollen uns revanchieren“

Von: Rudi Stallein

Für die Revanche gegen Ascholding wird FFG-Torjäger Selim Alas (li.) wieder dringend gebraucht. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Nachholspiel in der Kreisklasse 4: FF Geretsried empfängt Ascholding/Thanning. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die SG will der FFG die Revanche.

Geretsried – In einem Nachholspiel des dritten Spieltags empfangen die Fußball-Freunde Geretsried die SG Ascholding/Thanning. Und gegen die haben die Gastgeber etwas gutzumachen. „Wir wollen uns natürlich revanchieren. Ich verliere überhaupt nicht gerne zwei Mal in einer Saison gegen dieselbe Mannschaft“, betont FFG-Trainer Johann Latanskij.

In der vorigen Herbstrunde gewann die Spielgemeinschaft, damals noch angeleitet von dem ehemaligen FFG-Coach Guido Herberth, ihr Heimspiel mit 3:0 und feierte sechs Wochen später am Krötenteich einen 4:2-Sieg. Kein Wunder, dass Latanskij verstärkten Wiedergutmachungsbedarf sieht.

FF Geretsried - SG Ascholding/Thanning (Mi., 19.30 Uhr)

Dafür wähnt er sein Team auch gut gerüstet. Vom ersten Spiel dieser noch jungen Saison kehrten die FFG mit einem knappen, aber ungefährdeten 1:0-Sieg aus Sauerlach heim. Daran wolle man anknüpfen. Er glaube nicht, dass die Pause am Wochenende (wegen zahlreicher Urlauber war die Partie frühzeitig verlegt worden) seine Mannschaft aus dem Rhythmus gebracht habe. „Wir haben mit viel Gas trainiert, die Stimmung ist gut. Ich habe große Hoffnung“, meint Latanskij, der als Devise ausgibt: „Hinten stabil stehen, vorne mutig draufgehen.“

Den jüngsten Erfolg bestätigen wollen allerdings auch die Gäste, die zum Saisonauftakt nach 0:1-Rückstand und einem „dramatischen Spielverlauf“ gegen den SV Bad Tölz einen 2:1-Sieg feierten.

„Wir freuen uns auf die Herausforderung bei den Fußball-Freunden und wollen da weitermachen, wo wir gegen Bad Tölz in der zweiten Halbzeit aufgehört haben“, verspricht SG-Coach Florian Rensch, der auch angesichts der bisher durchweg engen Partien in der Kreisklasse 4 „ein interessantes Spiel“ erwartet. „Bei den Fußball-Freunden war es nie ein leichtes Auswärtsspiel“, erinnert sich der Gästetrainer an diverse Begegnungen aus seiner Zeit beim TSV Otterfing und versichert: „Wir sind auf alles gefasst.“ (rst)