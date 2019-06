FF Geretsried gibt sich trotz des Rückstands gegen Otterfing nicht auf

Mit einer 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel gehen die FF Geretsried um Miklos Tot (li., gegen Andreas Eder) an diesem Samstag in das zweite Relegationsduell gegen den TSV Otterfing. foto: rst

Die FFG glauben an ihre Chance

von Rudi Stallein

Geretsried – Das Hinspielergebnis vom Mittwochabend, nämlich ein 0:3 beim TSV Otterfing, macht nicht gerade Hoffnung, dass die FF Geretsried die Kreisklasse schon in diesem Jahr verlassen können. Doch ans Aufgeben mag Christopher Chvalina vor dem Relegationsrückspiel an diesem Samstag (16 Uhr, Robert-Schumann-Weg) gegen den Tabellenzwölften der Kreisliga 1 noch keinen Gedanken verschwenden.

„Das Ergebnis ist natürlich nicht so prickelnd, aber der Schock war jetzt auch nicht so groß“, sagt der FFG-Coach. Er setzt auf Optimismus und Jetzt-erst-recht-Mentalität: „Wir wissen, was wir können. Und die Jungs wollen beweisen, dass das was sie in Otterfing gezeigt haben, nicht der beste Fußball ist, den sie spielen können.“

Zudem scheinen die Fußball-Freunde in der Relegation traditionell erst im Rückspiel ihre Qualitäten richtig auszuspielen. Das war zumindest in den Abstiegsduellen der vergangenen Jahre meist so. „Das Team ist extrem gierig“, betont Chvalina, der den Gästen aus Otterfing einen heißen Tanz verspricht. Deshalb sei es auch nicht so entscheidend, welche Namen für die Startelf im Spielberichtsbogen stehen, nimmt der Trainer Stellung zur Kritik an seiner Anfangsformation im Hinspiel. Diese hatte bei manchen Außenstehenden für Stirnrunzeln gesorgt, weil Leistungsträger wie Fabian Radosevic, Rene Zuldt oder Mathias Herberth zu Beginn auf der Ersatzbank Platz nehmen mussten. „Für uns intern war die Entscheidung nachvollziehbar. Wir hatten uns nämlich schon etwas überlegt dabei. Aber wenn das dann nicht funktioniert, steht man halt blöd da“, sagt der Trainer. „Aber ich habe das Vertrauen in jeden Einzelnen. Entscheidend ist: Die Einstellung muss passen.“ Und weil Letzteres oft Kopfsache ist, hoffe er heute, mit mehr Vorbereitungszeit als bei einem Spiel unter der Woche, „jeden Spieler im Kopf so hinzubekommen, dass er um 16 Uhr auf den Punkt fokussiert ist“.

Zuversicht schöpfen die Hausherren aus ihrer Leistung in der zweiten Halbzeit in Otterfing. „Die Kräfteverhältnisse waren nicht so, dass wir uns aufgeben müssten. Wir rechnen uns noch eine Menge aus und werden versuchen, mit unseren Fans im Rücken unser Spiel auf den Platz zu bringen – und zu gewinnen“, betont Chvalina noch einmal. „Der Glaube an uns ist immens.“

FF Geretsried

Bamann, Wagner – Aydin, Bozaris, Dietzmann, M. Herberth, Heiduk, Kramski, Ludsteck, Langenau, Paeplow, Radosevic, Sternheimer, Sauer, Tot, Zelt, Zuldt.