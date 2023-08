FF Geretsried stehen vor kleinem Umbruch – Meisterrunde als Wunschziel

Die FF Geretsried begrüßen neue Jugendspieler in ihrem Team.

Von Rudi Stallein schließen

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung steht für den FF Geretsried der Saisonauftakt an. Der Fokus liegt vor allem auf die Entwicklung der Mannschaft.

Geretsried – Er kann sich die Ironie nicht ganz verkneifen, wenn er die Testspielreihe Revue passieren lässt. „Das ist mal gut, so eine Vorbereitung“, sagt Johann Latanskij. „Vielleicht läuft es dann in der Punktspielrunde besser.“

Mit den meisten der sechs Vorbereitungsspiele seiner Fußball-Freunde Geretsried war er nicht sehr zufrieden. „In Antdorf und Maisach war jeweils die erste Halbzeit eine Vollkatastrophe“, umschreibt der FFG-Coach die 0:5- und 0:3-Niederlagen. Zwar gab es gegen die A-Klassenklubs der DJK Waldram II (3:1) und des SV Arget (3:1) auch Siege zu feiern. Am meisten beeindruckt hat den Trainer allerdings das Auftreten bei der 1:3-Niederlage im Pokal gegen den BCF Wolfratshausen.

„Wir haben gesehen, dass wir in gewissen Dingen noch nicht soweit sind“, so Latanskijs Fazit gegen Ende der Vorbereitung. Viele „Basics“ wie „die einfachen Sachen machen, nix Kompliziertes“, hätten oft gar nicht funktioniert. Der Coach sieht bei seiner Mannschaft spielerisch wie taktisch noch viel Luft nach oben.

Zugutehalten muss man allerdings, dass das Kreisklassenteam der FFG sich in einem kleinen Umbruch befindet, nachdem langjährige Stammspieler wie Dominik Zelt, Stefan Aust und Niels Langenau wie intern wohl schon länger kommuniziert ihre aktive Zeit auf dem Fußballplatz beendet haben.

Weiterentwicklung der jungen Mannschaft als Hauptziel

Durch Nachrücker aus der eigenen U19 wie Nikolas Delgado und David Tunjic sowie Michail Junius, der nach einem Jahr Pause wieder Lust am Fußball gefunden habe, wurde das Team verjüngt. Ex-Keeper Dominik Bamann kommt von Landesligist TSV Brunnthal an den Krötenteich zurück, will aber künftig ausschließlich im Feld spielen. Zudem ist Niklas Keilwerth vom Bezirksligisten Bad Heilbrunn zurückgekehrt.

Die gegenüber der Vorsaison stark veränderte Mannschaft weiterzuentwickeln gilt deshalb wohl als Hauptaufgabe. „Ich habe keine Sorgen, dass wir die Abgänge nicht ersetzen können“, zeigt sich der FFG-Trainer vor dem Start zuversichtlich. Zwar sei es oberstes Ziel, die Klasse zu halten. „Aber wir werden schon die Aufstiegsrunde anpeilen“, gibt Latanskij die Marschrichtung vor. „Wir müssen uns vor keinem Gegner in der Gruppe verstecken, sondern können selbstbewusst auftreten.“ (RUDI STALLEIN)