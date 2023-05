FF Geretsried: Mit Sieg gegen Warngau zum Klassenerhalt?

Von: Rudi Stallein

Auf eine stabile Defensive setzen die Fußball-Freunde Geretsried um (v. li.) Dincer Aydin, Marcel Ludsteck, Torhüter Adin Zabic im Spiel gegen den SV Warngau. Foto: rudi stallein © rudi stallein

Am Mittwochabend (17.05., 20 Uhr) können die FF Geretsried mit einem Sieg gegen den SV Warngau einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

FF Geretsried – In einem Nachholspiel des sechsten Spieltags empfangen die Fußball-Freunde Geretsried den SV Warngau. Mit einem Sieg könnten sich die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt vor den letzten zwei Spielen gegen Weyarn und in Penzberg ein Sechs-Punkte-Polster zum Relegationsplatz verschaffen.

Im Hinspiel auf dem Fußballfeld am Flugplatz in Warngau mussten sich die FFG trotz zwei Toren von Selim Alas mit 2:4 geschlagen geben. „Das waren zum einen schwierige Platzverhältnisse. Und wir haben vor den Gegentoren viele individuelle Fehler gemacht“, erinnert sich Johann Latanskij. „Wenn wir die abstellen, sind wir immer für einen Sieg gut.“ Er hoffe, dass seine Mannschaft ähnlich konzentriert an das Spiel herangeht wie an die Partie gegen Tabellenführer Eglfing am vergangenen Wochenende, das sie durch zwei späte Tore mit 2:0 gewonnen hat.

„Wir wollen gewinnen und werden spieltaktisch nicht viel ändern“, kündigt Latanskij an. Die Devise ist demnach: Geduldig das eigene Spiel aufziehen, hinten stabil stehen, vorne draufgehen und immer wieder Chancen kreieren. „Sie müssen nichts anderes tun, als das, was ich seit dem Winter immer wieder fordere: Laufen, kämpfen und mutig Fußball spielen.“ Mit einer Prognose zum Spielausgang hält er sich zurück. „Die Liga ist so eng, da ist in jedem Spiel alles möglich.“ (rst)