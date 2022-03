FF Geretsried: „Sieg würde uns gut tun“

Die FF Geretsried vor der Kreisklassen-Saison 2021/22: (hinten, v. li.) Betreuer Gerhard Chavalina, Torwart-Trainer Christian Thut, Niklas Keilwerth, Phillip Willwohl, Florian Meindl, Kilian Sauer, Martin Cichy, Zeljko Csikos, Moritz Frech, Niels Langenau, Trainer Christos Georgiadis, (vorne, v. li.) Fabian Radosevic, Mike Ongerth, Marcel Ludsteck, David Schäfer, Miklos Tot, Benjamin Ettenberger, Stefan Aust und Owen Kindler. © hans lippert

Im Nachholspiel des 15. Spieltags empfangen die Fußball-Freunde am Dienstag den SV Bayrischzell. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz auf der Böhmwiese.

Geretsried – Beflügelt durch zwei Siege nach der Winterpause (gegen Ascholding und Aying) gehen die Gastgeber bestens gelaunt und mit breiter Brust in die Partie. Ihr Ziel ist es, die 0:3-Hinspielniederlage vergessen zu machen. „Damals hatten wir personell große Probleme“, erinnert sich FF-Trainer Christos Georgiadis an den misslungenen Saisonauftakt, den sein Team nach einer gelb-roten und einer roten Karte zudem mit neun Spielern beenden musste.

Inzwischen kann er auf einen breiteren und zusammengewachsenen Kader zurückgreifen. „Wir haben nun einen guten Mix aus jungen und alten Spielern“, so der FFG-Coach, der die Chancen des derzeitigen Tabellenneunten vor dem Anpfiff „wie in jedem Spiel mit fifty-fifty“ beziffert. Ziel ist natürlich, das dritte Spiel in Folge zu gewinnen. „Ein weiterer Sieg würde uns gut tun“, sagt Georgiadis, „wir könnten eine Serie starten.“ (rst)