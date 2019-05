FFG empfangen TuS II zum Derby – Keine Entwarnung für SC Gaißach

Starker Rückhalt beim SC Gaißach: David Lang (Mitte) hat in Bayrischzell einen Elfmeter pariert und will auch gegen Wörnsmühl eine Top-Leistung im SCG-Kasten zeigen.

Für 90 Minuten ruht die Freundschaft

von Hans Demmel schließen

Die Kreisklasse 2 im kompakten Überblick.

FF Geretsried – TuS Geretsried II (Sa., 15.30 Uhr)– Für zwei junge Männer hat das Stadtderby eine ganz spezielle Note. „Ich liebe Derbys. Und Cem ist ein sehr guter Freund von mir. Ich freue mich darauf, mich mit ihm zu messen“, hält FFG-Coach Christopher Chvalina mit seiner Vorfreude auf das sportliche Kräftemessen mit Cem Acikbas nicht hinter dem Berg. „Wir sind zusammen bei den Fußball-Freunden groß geworden. Da ist das ein besonderes Spiel“, pflichtet der neue TuS II-Trainer seinem Kumpel bei. „Aber für diese 90 Minuten muss die Freundschaft zurückstehen.“

Auch darin sind sich beide einig. Die Gastgeber wollen Platz zwei verteidigen, auch wenn niemand das Wort Aufstieg öffentlich in den Mund nimmt. „Wir wollen natürlich dran bleiben“, sagt Chvalina. Aber vor allem „gut spielen, aktiv bleiben, unser Spiel durchbringen“. Die TuS-Reserve hat sich von den vorderen Tabellenplätzen zu weit entfernt, um noch einen Gedanken an den Aufstieg zu verschwenden. Im Gegenteil, „der Abstand nach unten ist geringer geworden“, stellt Acikbas fest. „Deshalb ist das Ziel, Siege einzufahren, um nach unten abgesichert zu sein. Wenn der Negativlauf anhält, könnten wir sonst womöglich noch in den Abstiegskampf geraten.“

Entspannung erfährt derweil der reduzierte Kader des TuS. Einige Weltreisende sind zurückgekehrt und nehmen im Derby wieder auf der Bank Platz. „Das tut uns gut“, so Acikbas. „Mit dem Kader wollen wir die Restsaison sauber zu Ende spielen.“ Und der Fitnessrückstand wirkt sich beim Derby vermutlich nicht so gravierend aus. „Das ist für jeden eine Extra-Motivation“, sind sich Chvalina und Acikbas einig. rst

FFG: Bamann, Wagner – Ludsteck, Paeplow, Pazdzierny, Kramski, Radosevic, Zuldt (?), Aydin, Bozaris (?), Sauer, D. Zelt, Herberth (?), Dietzmann, Heiduk.

TuS II: Nottbusch, S. Untch – Abu Swid, Barbir, Klein, Kloos, Krillmäuer, Lajqi, Lehmann, Podunavac, Sacher, Schneider, Thiess, M. Untch.

Olympic Geretsried – SV Bayrischzell (Sa., 20 Uhr) – Zu ungewohnter Uhrzeit empfängt der Spitzenreiter den Tabellenzwölften. „Anders wäre es für Bayrischzell nicht möglich gewesen“, erklärt Olympic-Teamsprecher Kosta Papadopoulos. Seinen Kickern wird vermutlich egal sein, wann sie antreten müssen. „Die Jungs sind heiß, die wollen es jetzt wissen“, sagt Papadopoulos, der an den vergangenen Trainingsabenden eine deutlich wachsende Teilnehmerzahl verzeichnen konnte. Für den 2. Vorsitzenden kommt die Spitzenposition des Aufsteigers ebenso überraschend wie für die meisten Fans. „Wir haben unser Saisonziel längst erreicht“, sagt Papadopoulos. „Jetzt können wir den Fußball einfach genießen. Und alles, was noch kommt, nehmen wir gerne mit.“ rst

Olympic: Bauer – Toska, Derek, Iosifoglou, Karamanos, Alas, B. Saiti, Kutzmutz, Pllumbi, Moustopoulos, Ates, Sayin, J. Saiti.

TSV Weyarn – BCF Wolfratshausen II (So., 15 Uhr)– Die 1:5-Pleite gegen Helfendorf ärgert Lulzim Kuqi gewaltig. Vor allem, weil das Ergebnis in erster Linie durch viele individuelle Fehler zustande gekommen sei und aus seiner Sicht das Spielgeschehen falsch widerspiegelt. „Das war absolut Sch….“, schimpft der Coach der Farcheter Reserve, deren Situation nach der dritten Niederlage in Folge und lediglich einem Punkt Abstand zur Abstiegsrelegation „nicht gerade optimal“ ist. „Das Problem ist, dass wir dringend Punkte brauchen“, stellt Kuqi vor dem Match in Weyarn trocken fest. „Wir werden uns nicht aufgeben“, gibt sich der Coach kämpferisch. „Ich hoffe auf eine Reaktion der Mannschaft.“ rst

BCF II: Klinkmüller – Hennig, Rose, M. Stingl, Heringer, Räß, J. Kratzmaier, Nummer, Cemalovic, Mair, F. Kratzmaier, T. Stingl (?), Walter.

DJK Darching – SF Egling-Straßlach (So., 15 Uhr) – Bestens motiviert reisen die Sportfreunde nach Darching. „Wir wollen uns für die 0:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren“, sagt Herbert Mühr, der den Auftritt im Sommer als „richtig schlecht“ in Erinnerung hat. Zudem sei man noch nicht in der Situation, auf die Punkte verzichten zu können. „Es könnte am Ende nach hinten nochmal eng werden“, mahnt der SF-Coach. Sein größtes Problem ist nach wie vor der geschrumpfte Kader, weshalb sich die Mannschaft derzeit von allein aufstellt. Aber die Rumpftruppe hat ihren Trainer immer wieder positiv überrascht. „In den letzten Wochen war es überragend, was die Jungs auf den Platz bringen“, spart Mühr nicht mit Lob. „Sie holen wirklich das Optimum heraus.“ rst

SFES: Soyer – Artinger, Schneider, Gaigl, Gämmerler (?), Sedlaczek, M. Beierbeck, T. Beierbeck, Hatsell, Häusler, van de Beek, F. Dissinger, Ettenberger, M.Dissinger (?), Kochan (?).

SC Gaißach – SC Wörnsmühl (Sa. 15 Uhr) – Trotz der vier Punkte aus den vergangenen drei Partien gibt der Gaißacher Kapitän Georg Simon keine Entwarnung: „Es besteht weiterhin Gefahr. Wir sind lediglich zwei Punkte von der Relegation entfernt und es sind noch fünf Spiele zu absolvieren. Unser Ziel ist ein Sieg.“ Kein einfaches Vorhaben, zumal die Leitzachtaler nach der Winterpause noch keine Begegnung verloren haben und die Chance haben, am Ende ganz vorne zu stehen. Einen Ausrutscher sollte dem Team von Trainer Sepp Riedl freilich nicht passieren. Mit dem TuS Geretsried II gastierte vor zwei Wochen ein Gegner unter ähnlichen Voraussetzungen in Obergries. Die Mannen von Trainer Helmut Schenk haben gegen den Aufstiegsaspiranten allerdings nicht lange gefackelt und 4:0 gewonnen. Simon weiß: „Gute Mannschaften liegen uns. Da passen wir uns dem Niveau an und zeigen gute Leistungen.“ dh

SC Gaißach: Lang – Fr. Hartl, P. Söllner, F. Sedlmaier, Beutelrock, Waldherr, Fer. Hartl, F. Simon, E. Größwang, Floßmann, Essendorfer, S. Sedlmaier, Mattes, T. Pföderl, A. Happach.

TSV Bad Wiessee – SV Sachsenkam (Sa., 17 Uhr)– Es ist eine realistische Chance für Sachsenkam, die Relegationszone zu verlassen. Allerdings müsste dazu Weyarn gegen den BCF Wolfratshausen II gewinnen oder Gaißach gegen Wörnsmühl verlieren. Außerdem wäre ein eigener Sieg beim Tabellenvorletzten nötig. Sollten die Mannen von Trainer Sigi Saller an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, dürfte einem Dreier nichts im Wege stehen. „Zum Klassenerhalt ist ein Sieg erforderlich. Wir sind Favorit und wollen dieser Rolle auch gerecht werden“, verspricht der Coach. Die Gastgeber stehen als Absteiger fest. Nach der Winterpause konnte das Team von Trainer Jürgen Welker kein Spiel gewinnen, ehe es jüngst in Irschenberg einen 1:0-Sieg gab. Die Gastgeber haben das Siegen also nicht verlernt, sollten keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Der Kader ist so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Saller: „Einige Spieler sind noch angeschlagen. Wie die Anfangsformation aussieht, entscheide ich erst kurz vor dem Anpfiff.“ dh

SV Sachsenkam: Böckler – L. Kappelsberger, M. Adler, Sonner, F. Kappelsberger, Schubert, A. Kappelsberger, Reiter, M. Geisreiter, Kronwitter, Strein, M. Haberl, St. Adler, Brayshaw, H. Kappelsberger, Urek, A. Gast (ETW).