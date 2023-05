FFG und Höhenrain jeweils mit wichtigem Schritt zum Klassenverbleib

Von: Rudi Stallein

Teilen

Für ihre Geduld sind die Geretsrieder beim 2:0-Erfolg belohnt worden. © Rudi Stallein

Dem FF Geretsried gelingt ein wichtiger Dreier Richtung Klassenerhalt. Der FSV Höhenrain antwortet auf den Überraschungssieg der Rottach-Egerner selbst mit einem Erfolg.

Abstiegsrunde Kreisklasse H

FF Geretsried – ASV Eglfing 2:0 (0:0)

Dank zweier später Tore haben die Fußball-Freunde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach torloser erster Halbzeit, in der FFG-Torhüter Adin Zabic sich in der 35. Minute bei einem flachen Distanzschuss einmal ordentlich strecken musste, um einen Rückstand zu verhindern, gewannen die Gastgeber nach der Pause zunehmend die Spielkontrolle.

In der 83. Minute staubte der eingewechselte Markus Rappel nach Vorarbeit von Selim Alas zur 1:0-Führung ab. Kurz vor Ende der Partie blieb Alas cool, als er einen Ball über die Eglfinger Abwehrkette erlief und zum 2:0-Endstand ins lange Eck einschob. „Es war optisch kein schönes Spiel, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld“, stellte FFG-Trainer Johann Latanskij nach Abpfiff fest. „Aber wir haben die Ruhe bewahrt, die Formation gehalten und sind am Schluss belohnt worden. Unsere Geduld hat sich heute ausgezahlt.“ (rst)

Abstiegsrunde Kreisklasse K

TSV Benediktbeuern – SV Uffing 1:1 (0:0)

Beinahe wäre es eng geworden im Kampf um den Platz an der Sonne, denn die Gäste führten nach Felix Hoffmanns Treffer (71.) bis in die Nachspielzeit mit 1:0. Florian Ketterls Elfer (90.+2) stellte dann aber wieder den Vier-Punkte-Abstand zum Verfolger her. Auch bei einem Sieg der Uffinger hätten die Hausherren nicht klagen dürfen, denn „es war unsere schlechteste erste Halbzeit bislang“, stellte Trainer Thomas Neumeier fest, „ohne Dampf.“

Einzig Schlussmann Maxi Schönsteiner behielt klaren Kopf und sein Team durch etliche Glanzparaden im Spiel. In der zweiten Halbzeit stand dann die gewohnt starke TSV-Mannschaft auf dem Platz; nur mit dem Toreschießen wollte es nicht klappen: Albert Schandl und Benedikt Veicht ließen etliche Hochkaräter liegen. Dank Ketterls Strafstoßtor duselten sich die Beurer schließlich zum „verdienten Remis“, wie Neumeier resümierte. (sts)

Abstiegsrunde Kreisklasse G

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz 2:1 (1:0)

Nun ist’s passiert: Der SV kassierte die erste Niederlage unter der Regie von Klaus Riedmüller. „Damit kann ich gut leben“, urteilte der Coach nach dem Schlusspfiff gefasst. Was Riedmüller mehr Kopfzerbrechen machte, war die erste Halbzeit: „Die war richtig schlecht.“ Im zweiten Durchgang warfen die Tölzer dann zwar die fußballerischen Grundtugenden Kampf und Einsatz in der Waagschale, doch mit dem Abschluss haperte es gewaltig.

Egal, ob Muhammed Budak, Arslan Enes oder Antonio Bilobrk, „alle haben’s versemmelt“, konstatierte Riedmüller. Bilobrk, meist in der Tölzer Reserve im Einsatz, gelang immerhin das 1:2 (66.) und damit sein Premieretor in der Ersten. „Von den Chancen her wäre mindestens ein Remis drin gewesen“, meinte Riedmüller, „aber von der Tabellensituation können wir die Niederlage locker wegstecken.“ (sts)

TSV Irschenberg - FSV Höhenrain 0:2 (0:0)

Durch einen Arbeitssieg beim Ligaschlusslicht hat es der FSV weiter in der eigenen Hand, der Relegation zu entgehen. Aber eine Offenbarung war der Auftritt in Irschenberg nicht. „Von der ersten Halbzeit bin ich sehr enttäuscht. Da hat man an der Körpersprache und am Einsatz nicht gesehen, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Das war ganz schwach“, sagte Trainer Klaus Heller. „Man hatte das Gefühl, als würde es um nichts gehen.“

Auch der FSV Höhenrain konnte sich mit einem Sie drei Zähler für die Tabelle sichern. © Demmel

Ein Lattentreffer von David Lech nach dem Seitenwechsel war so etwas wie ein „Hallo-wach“ für die Gäste, die nun zielstrebiger agierten. Nach Flanke von Thomas Köhler, der eine starke Partie auf der rechten Außenbahn zeigte, köpfte David Lech zur 1:0-Führung (75.) ein. Ein paar Minuten später servierte Lech den Ball hoch vors Tor, wo der erst eingewechselte Martin Ertl zum 2:0 einschob.

„Wir sind froh über die drei Punkte, die waren hart erarbeitet“, so Heller. „Wir brauchen noch mindestens einen Sieg.“ (rst)

SV Eurasburg-Beuerberg - SV Bayrischzell 3:0 (2:0)

Der Bann ist gebrochen – nach drei sieglosen Spielen gegen Bayrischzell feierten die Gastgeber im vierten Versuch einen 3:0-Erfolg. Damit ist auch der Klassenerhalt für Eurasburg in trockenen Tüchern. „Das ist aber auch das einzig Positive an diesem Spiel“, monierte Felix Jung, dass seine Mannschaft ihre Überlegenheit nicht mit einem deutlicheren Resultat manifestiert hatte. „Wir waren sehr gütig“, so der Eurasburger Trainer.

Im Angriff habe man „die letzte Präzision vermissen lassen“, weshalb bezeichnender Weise drei Einzelaktionen genügen mussten. Das 1:0 (23.) erzielte Christian Martner, der sich am Sechzehnereck durchsetzte, mit einem Treffer ins lange Eck. Nach einer Ecke von Michael Kerschbaumer erhöhte Valentin Seelbach mit dem Kopf auf 2:0 (33.). Den Leerlauf im zweiten Durchgang beendete Jan Leyding eine Viertelstunde vor Schluss, als er freistehend zum 3:0 einschob. (rst)