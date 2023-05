BCF Frauen bleiben weiter oben dran – SG Bichl mit fünftem Spiel ohne Sieg

Emma Zielinski markierte ihren ersten Scorer für den BCF Wolfratshausen. © BCF Wolfratshausen

Die Wolfratshausener Frauen konnten sich in einer harten Partie gegen Traunstein drei Punkte sichern. Bei der SG Bichl/Penzberg läuft es aktuell nicht so ganz rund.

BCF siegt nach engem Kampf

DJK Traunstein – BCF Wolfratshausen 1:2 (0:1)

Etwas überraschend hatte BCF-Trainerin Franziska Hein im Vorfeld von einem engen Spiel gesprochen. Überraschend deshalb, weil ihre Mannschaft Zweiter in der Bezirksoberliga ist und zum Tabellenachten reiste. Der Spielverlauf sollte der Übungsleiterin aber recht geben: „Es war ein wirklich spannendes Spiel und ein intensiver Kampf.“ Unterm Strich habe man jedoch verdientermaßen drei Punkte nach Hause mitgekommen.

Nach einem etwas holprigen Start beider Mannschaften zeigte sich der BCF dominant. „Wir hatten mehrere Möglichkeiten, aber keine wirklich 100-prozentigen Chancen“, berichtete Hein. Bis zur 30. Minute: Da legte Emma Zielinski clever für Katharina Frankl auf, die souverän verwandelte. Zielinski – es war ihr erster Auftritt im Farcheter Dress von Beginn – erhielt für ihr engagiertes Spiel ein Sonderlob der Trainerin. Weil sie in die Doppelspitze rückte, wich Lena Jocher auf den Flügel aus.

Zur Halbzeit warnte Hein ihre Elf wegen des knappen Vorsprungs – und sollte recht behalten. Nach einem Fehlpass vor dem eigenen Tor musste Keeperin Sabrina Wisniewski ihre Gegnerin mit einem Foul stoppen. Der Elfmeter bescherte Traunstein das 1:1. Auf den Rückschlag 20 Minuten vor Schluss zeigte der BCF die wahrscheinlich perfekte Reaktion: Hanna Förg schlug einen „sensationellen Diagonalball“ (Hein) aus der eigenen Hälfte auf Jocher, die zum 2:1-Endstand traf (72.). Traunstein erhöhte zwar nochmals den Druck, „aber wir haben dagegengehalten und uns den Sieg erkämpft“, lobte Hein. (dst)

SG: Ein Punkt aus zwei Spielen

SG Bichl/Penzberg - ASV Eglfing 0:0, SG - RW Überacker II 1:2

Nur einen Zähler holten die Fußballerinnen aus Bichl und Penzberg aus den jüngsten beiden Heimspielen in der Kreisklasse. Das 0:0 gegen Eglfing musste man sich hart erkämpfen. Die Gastgeberinnen setzten in einem spannenden und kämpferischen Spiel von Beginn an Akzente. Doch die Gäste hielten dagegen und das Quäntchen Glück für ein Tor fehlte. Trotz hoher Intensität fiel auch in der zweiten Hälfte kein Tor.

Bitterer war die Niederlage gegen Überacker. Den Gästen spielerisch überlegen, mussten sich die SG-Frauen körperlich und der Schusstechnik der Gegnerinnen geschlagen geben. Nach zwei Gegentreffern in der ersten Hälfte gestaltete sich die Aufholjagd schwierig. Trotz des Anschlusstors und größerer Spielanteile verwehrten im zweiten Durchgang der Pfosten und die RW-Abwehr einen möglichen Ausgleich. (red)