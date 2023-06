BCF Wolfratshausens Frauen möchten den TSV Eching „komplett überrennen“

Die Wolfratshausenerinnen können mit weniger Druck die Saison erfolgreich abschließen. © FuPa

Für die Frauen des BCFs gibt es rechnerisch noch die Chance, den Aufstieg zu holen. Im Vordergrund steht aber ein erfolgreicher Saisonabschluss.

Wolfratshausen – Der ganz große Druck ist von den Frauen des BCF Wolfratshausen abgefallen. Mit dem Thema Aufstieg aus der Bezirksoberliga setzt sich der Tabellenzweite – auch wenn noch eine minimale rechnerische Restchance besteht – frühestens in der kommenden Saison wieder auseinander. Trainerin Franziska Hein erkennt darin eine Chance: „Wir wollen punkten, am liebsten neunmal in den letzten drei Spielen – aber wir können mit weniger Druck aufspielen.“

Sie setzt darauf, dass ihre Mannschaft bereits am Sonntagnachmittag beim TSV Eching motiviert aufspielt – „die Gegnerinnen komplett überrennen“, nennt Hein den Plan. Zuversichtlich stimmt die Übungsleiterin die Trainingswoche: „Wir haben überragend trainiert, da war richtig Zug drin.“ Sollte die Mannschaft diese Form über das Wochenende konservieren, „dann können wir das Spiel schon deutlich gewinnen“.

Einige Spielerinnen dürfen sich am Sonntag auf neuen Positionen ausprobieren. Kristina Schuster, die zuletzt im zentralen Mittelfeld ackerte, wird in die Außenverteidigung beordert. Ihren Platz im Zentrum übernimmt Marie Arndt, die zuletzt ausgefallen war. Stammtorhüterin Sabrina Wisniewski steht wieder zwischen den Pfosten.

„Wir sind sehr gut aufgestellt“, fasst Hein die Personalsituation zusammen. Und gut in Form: Vor dem Unentschieden gegen den Tabellenführer am vergangenen Wochenende fuhren die BCF-Frauen vier Siege am Stück ein. (dst)