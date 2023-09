BCF-Frauen mit großem Kader nach Eching: „Wollen die Breite des Platzes nutzen“

Franziska Hein Trainerin der BCF-Frauen © hl

Das Auftaktspiel gegen den FSV Höhenrain konnten die BCF-Frauen für sich entscheiden. Als nächster Gegner folgt jetzt der TSV Eching.

Wolfratshausen – Tief stehende Gegner kennen die Farcheter Fußballerinnen noch aus der Vorwoche. Gegen den FSV Höhenrain erspielten sich die Frauen des BCF Wolfratshausen jedoch einen 2:0-Sieg, und auch am Sonntag beim TSV Eching (15 Uhr) rechnet Trainerin Franzi Hein damit, dass sich der Gegner in der eigenen Hälfte verschanzen wird.

Aber sie sieht ein Mittel, den Echinger Abwehrriegel doch zu knacken. „Der Platz ist groß und breit – uns kommt das entgegen“, erklärt Hein. Schließlich haben die Farcheterinnen einige schnelle Offensivkräfte, die sich auf den Flügeln austoben können – sofern sie von der Mittelfeldzentrale eingebunden werden. „Wir wollen es schaffen, dass sich unser Mittelfeld die Bälle abholt und wir die Breite des Platzes nutzen.“ Außerdem plant Hein voraussichtlich mit einer Doppelspitze.

Bei so viel Laufarbeit ist eine breite Bank von Vorteil. Die Trainerin hat fünf Ersatzspielerinnen eingeplant – zum ersten Mal in einem Pflichtspiel in ihrer Amtszeit. Möglich ist das, weil im Sommer drei Qualitätskickerinnen zur Mannschaft stießen und außer der langzeitverletzten Julia Hartl niemand fehlt. „Was unsere Aufstellung betrifft, bin ich nicht allzu besorgt“, sagt Hein. Auch die Fitness ihrer Elf sollte nach einer erneut gut besuchten Trainingswoche kein Problem darstellen. (dst)