BCF Wolfrathausen mit Heimsieg dank Doppelschlag – Höhenrainer Nullnummer

Von: Dominik Stallein

Christina Dankesreiter erzielte das zweite Tor für die BCF-Frauen. © BCF

Der Befehl war unmissverständlich. „Jetzt freuen wir uns mal“, meinte Trainerin Franziska Hein nach Abpfiff zu ihren Kickerinnen.

BCF Wolfratshausen - FC Stern München II 3:1 (2:0) – Auf einen Grund für diese Ansage mussten die Farcheter Fußballerinnen nun schon vier Spiele warten. Gegen die Reserve des FC Stern München gelang dem Team ein zwar nicht immer glanzvoller, aber völlig verdienter Sieg.

Ein paar Minuten brauchten die BCF-Frauen, bis die Abstimmung funktionierte. Dann spielten sie aber ziemlich schnörkellos und druckvoll auf das Gäste-Gehäuse. Innerhalb von nur drei Minuten gelang durch Treffer von Clara Reigl (30., nach Steckpass von Katharina Frankl) und Christina Dankesreiter (33., nach einem abgewehrten Schuss von Frankl) eine 2:0-Führung. Mit einem sehenswerten Freistoß direkt ins lange Kreuzeck entschied Marina Siegl die Partie in der 53. Minute.

Die Münchnerinnen wurden erst danach druckvoll. „Wir hatten das Spiel in der Hand, haben aber in der zweiten Halbzeit immer mehr Kontrolle verloren“, resümierte Franziska Hein. Vier Mal musste sie wechseln, weil Spielerinnen konditionelle Probleme hatten, Stern nutzte die Unsortiertheit für mehrere Angriffe. „Unsere Innenverteidigerinnen Eva Maier und Marina Siegl und natürlich Sabrina Wiesniewski im Tor haben uns das Spiel gerettet“, lobte die Trainerin. Das 3:1 (74.) diente München nur noch als Ergebniskosmetik.

Nach dem Sieg ist Hein zwar zufrieden – vor allem mit dem ersten Durchgang –, sieht aber noch immer Handlungsbedarf: „Vor allem an der Fitness können wir noch arbeiten.“ Auch das Spiel über die Flügel habe noch Ausbaupotenzial – „im Zentrum waren wir recht kompakt“. dst

Torloses Remis für den FSV

DJK Traunstein - FSV Höhenrain 0:0 – Auf dem durchweichten und schwer zu bespielenden Traunsteiner Platz taten sich beide Mannschaften schwer. Folglich war die Partie von zahlreichen langen Bällen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Gegen die tiefstehende Defensive der Gastgeberinnen erarbeiteten sich die Höhenrainer Fußballerinnen über die gesamte Zeit hinweg nur zwei nennenswerte Torchancen. Dabei scheiterte Carina Schreiner in der ersten Halbzeit an der TSV-Torhüterin. Und kurz vor Schluss landete ein Schuss von Steffi Holzer am Pfosten. In einem ereignisarmen Match, in dem jedoch beide Defensivabteilungen zu überzeugen wussten, mussten sich die FSV-Frauen mit einer letztlich gerechten Punkteteilung zufrieden geben. red