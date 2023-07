Freude bei TuS-Coach Dittmann: „Wieder ein positives Ergebnis“

Geretsrieder 3:1-Sieg im Testspiel gegen Penzberg

Das Ergebnis ist zufriedenstellend, das Zustandekommen gibt genügend Anregungen für die weitere Trainingsgestaltung. Mit 3:1 besiegte der TuS Geretsried den FC Penzberg im fünften von sechs Vorbereitungsspielen – standesgemäß für ein Duell Landesliga gegen Bezirksliga. „Ganz okay“, fand TuS-Coach Daniel Dittmann den Auftritt seines Teams, das allerdings eine halbe Stunde lang nicht so recht wusste, wie sie es anstellen sollte, die Penzberger Abwehr zu überwinden.

„Probleme bei der Entscheidungsfindung“ sah der Trainer, dessen Angreifer sich immer wieder in der gegnerischen Defensive festspielten, weil sie oft ins Dribbling gingen, wenn ein schnelles Zuspiel die bessere Alternative gewesen wäre, und umgekehrt. Die erste Top-Gelegenheit bot sich Srdan Ivkovic schon nach zwei Minuten, aber sein Lupfer senkte sich hinter das Penzberger Tor. Auf der Gegenseite stellten die gut mitspielenden Gäste die Aufmerksamkeit von Cedomir Radic fast im Gegenzug zum ersten Mal mit einem Flachschuss auf die Probe. In der Folgezeit bekam der TuS-Torhüter häufiger Gelegenheit, seinen Status als Nummer Eins des Landesligisten zu untermauern, als sein Penzberger Gegenüber Emil Schachtschneider. Dieser hinderte in der 20. Minute Fabijan Podunavac am erfolgreichen Torschuss, auf der Gegenseite parierte Radic stark gegen Andreas Schneeweiß (28.) und bewahrte sein Team auch beim Schuss von Dominik Bacher (35.) vor einem Rückstand. „Mehr Ballverluste bedeuten mehr verteidigen“, kommentierte Daniel Dittmann die gehäuften Missverständnisse in der Vorwärtsbewegung seiner Mannschaft und die daraus resultierenden Chancen für den Bezirksligisten.

Dann nahm das Spiel urplötzlich eine einseitige Entwicklung: Nach schnellem Zusammenspiel mit Belmin Idrizovic ließ Podunavac FC-Keeper Schachtschneider keine Abwehrchance (42.) und nur 60 Sekunden später erhöhte Ivkovic nach Flanke von Marko Dukic per Kopfball auf 2:0. „Sehr gutes Pressing“, lobte Dittmann das energische Nachsetzen seiner Offensivabteilung, dass beiden Toren vorausging.

Drei Minuten nach Wiederbeginn wuchtete Elias Knott im Zentrum ein Zuspiel von der rechten Außenbahn direkt zum 3:0 in die Maschen. Nach einer guten Stunde gelang den Gästen der Anschlusstreffer: Ujurkan Verep behauptete am Strafraumeck den Ball und erzielte unter Zuhilfenahme des entfernteren Innenpfostens das 1:3 aus Penzberger Sicht. „Es fehlte heute ein bisschen an der Kraft, aber insgesamt war das in Ordnung“, hielt der TuS-Trainer seiner Mannschaft die Belastung einer intensiven Woche mit drei Spielen und zwei Trainingseinheiten in sieben Tagen zu Gute. „Und wir haben wieder ein positives Ergebnis.“ Was zwei Wochen vor Saisonstart auch nicht ganz unwesentlich ist.