„Freuen uns, dass es losgeht“ - TuS Geretsried gastiert beim FV Illertissen

Arthur Kubic fehlt verletzungsbedingt

von Rudi Stallein

Gefühlslage: positiv gestimmt. Fitnesslevel: auf gutem Stand. Besetzung: nicht optimal. Das sind die Eckdaten vor dem Landesliga-Saisonauftakt der Fußballer des TuS Geretsried beim FV Illertissen II am Samstag (14 Uhr).

Geretsried – „Wir haben am Donnerstag nochmal sehr ordentlich trainiert. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht“, sagt Martin Grelics.

Der Trainer räumt aber auch ein, dass das erste Spiel „mit viel Spannung behaftet“ sei. Zum einen ist da wie jedes Jahr vor dem ersten Punktspiel eine gute Portion Ungewissheit hinsichtlich des eigenen Leistungsstands. Ebenso könne man über das aktuelle Niveau des Gegners nur spekulieren. „Keiner weiß wirklich, wo er steht“, bestätigt der 33-Jährige, der zudem bei dem sportlichen Ausflug ins Allgäu ein paar Leistungsträger ersetzen muss. Ganz oben auf der Liste schlechter Nachrichten führt Grelics die schleppende Genesung von Arthur Kubic an. „Er hat es probiert, aber im Training wurde es eher schlimmer“, erklärt der Trainer, dass die offenbar noch nicht völlig auskurierte Sprunggelenksverletzung einen Einsatz seines Spielgestalters „zu 99 Prozent“ unmöglich macht. „Ich glaube nicht, dass es Sinn macht.“

Weiter verletzungsbedingte Ausfälle sind der Langzeitverletzte Lukas Keller (Mittelfußbruch), Meriton Alasani (Aduktorenverletzung) und Srdan Ivkovic (Trainingsrückstand). Außerdem fehlen die Defensivspezialisten Roman Rauscheder und Benjamin Fister wegen privater Verpflichtungen; Neuzugang Jonas Reitel vom FC Garmisch ist kurzfristig beruflich verhindert. „Die Ausfälle tun weh, weil ein paar Leistungsträger dabei sind“, sagt Gelics, der gleichzeitig betont, „volles Vertrauen in die Mannschaft“ zu haben.

Auch mit der vergleichsweise kurzen Vorbereitung sei er „insgesamt zufrieden“. Auch wenn man auf ein Erfolgserlebnis in Form eines Testspiel-Siegs verzichten musste. Der 2:0-Erfolg gegen die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen beim Totopokal-Turnier konnte nicht wirklich als Maßstab dienen. Ebensowenig wie man aus den zwei Siegen gegen die Illertissener Regionalligareserve in der vergangenen Saison (6:2 im Allgäu, 2:0 im heimischen Isarau-Stadion) Rückschlüsse ableiten könne. Die heutigen Gastgeber beendeten die Saison als Tabellenzehnter; die aktuellen Neuzugänge stammen fast ausschließlich aus dem eigenen Nachwuchs. „Das ist eine sehr junge Truppe, in der jeder zeigen will, dass er ins Regionalligateam will“, vermutet Grelics. Beim letzten Aufeinandertreffen tummelten sich beide Vereine noch im Tabellenkeller der Landesliga Südwest. Dieses Mal erwarte er ein 50:50-Spiel mit „viel Feuer“, sagt der TuS-Coach – und eventuell mit einem winzigen Erfahrungsvorteil für seine Elf.

TuS Geretsried

Fritz, Untch – Herberth, A. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Buchmair, Rosina, Renger, Bahnmüller, Schrills, Walker, Mendama, Doqaj, Topic, F. Kellner, Sevkovic, Ramaj.