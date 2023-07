Frühe Führung für den TuS, später Ausgleich für den BCF

Vorbereitungsspiel

Von Rudi Stallein schließen

Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich Landesligist TuS Geretsried und der BCF Wolfratshausen aus der Bezirksliga.

Geretsried/Wolfratshausen – Gut gelaunt spazierte Tarkan Demir nach Spielschluss über den Rasen des Isarau-Stadions. „Das Wetter ist schön, wir haben nicht verloren – das ist doch positiv“, freute sich der Trainer des BCF Wolfratshausen über das 1:1-Unentschieden im Testspiel beim klassenhöheren TuS Geretsried. Und gab zu bedenken, dass es womöglich hätte anders ausgehen können, wäre seine Mannschaft nicht früh „durch so ein Scheißhäusl-Tor“ in Rückstand geraten. Unmittelbar nachdem BCF-Kapitän Ralf Schubnell das Geretsrieder Tor knapp verfehlt hatte, schloss nämlich auf der Gegenseite Elias Knott einen Konter mit der 1:0-Führung (4.) für die Gastgeber ab.

Es ging flott weiter. In der zehnten Minute scheiterte Fabian Podunavac am neuen BCF-Torhüter Mahir Halilovic. Bei den Gästen stellte Jonas Fottner mit einem Flachschuss Lukas Günther vor kein großes Problem. Deutlich brenzliger wurde es für den TuS-Torhüter in der 25. Minute, als er mit starker Fußabwehr gegen Emmanuel Ojo rettete. Im Gegenzug fehlte nicht viel beim Kopfball von TuS-Neuzugang Kenan Numanovic nach Podunavac-Freistoß. Wenig später scheiterte Farchets Mittelfeldmann Marko Ivic aussichtsreich an Günther. „Aufgrund der vielen Chancen schon in der ersten Halbzeit, wäre auch ein Sieg für uns okay gewesen“, befand BCF-Coach Demir.

TuS-Trainer Daniel Dittmann mochte dem nicht widersprechen. Er gestand den Gästen auch im zweiten Durchgang „zwei, drei Hochkaräter“ zu, bei denen sich der eingewechselte U19-Torhüter Kilian Mühr Sonderlob verdiente. „Die hat er sehr stark gehalten“, waren sich beide Trainer einig.

Viele Chancen: BCF-Sieg wäre nicht unverdient gewesen

So dauerte es bis zur 80. Minute, ehe dem Ballclub der verdiente Ausgleich gelang: Den ersten Versuch per Freistoß parierte Mühr reaktionsschnell, den Abpraller brachte der eingewechselte Mustafa Kantar zum 1:1 über die Linie. „Wir haben spielfreudig begonnen, sind in die Tiefe gegangen und haben Chancen kreiert, das hat mir gut gefallen“, sagte TuS-Coach Dittmann, der im Vergleich zum Vormittagsspiel gegen Oberweikertshofen eine sehr junge Mannschaft aufgeboten hatte. „In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel mit der Kraft“, räumte er den Gästen diesbezüglich leichte Vorteile gegen Ende der Partie ein.

„Wir haben läuferisch gut mithalten können, und das Zweikampfverhalten war heute positiv“, fasste Tarkan Demir seine guten Eindrücke zusammen. Weniger gut fand er: „Beim Verschieben haben wir uns taktisch unclever verhalten. Und die Chancenverwertung war schlecht.“