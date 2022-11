FSV Höhenrain dreht Partie bei Damen des FC Langengeisling

Teilen

Bereits in der zweiten Minute nutzten die Gastgeberinnen eine Unaufmerksamkeit der FSV-Defensive zur Führung.

FC Langengeisling - FSV Höhenrain 1:4 (1:3) – In der Folge taten sich die Gäste schwer ins Spiel zu kommen. „Dies lag zum einen am aufmerksamen und zweikampfstarken Gegner und zum anderen an zahlreichen Unkonzentriertheiten im Spielaufbau“, berichtete Spielertrainerin Sandra Ott.

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kam Höhenrain zu Chancen und drehte die Partie durch zwei schnelle Tore von Sandra Ott und Carina Schreiner.

Mit neuer taktischer Ausrichtung steigerte sich der FSV in der zweiten Halbzeit. Darüber hinaus half es, dass eine Langengeislinger Verteidigerin in der 50. Minute die rote Karte kassierte: Sie hatte Carina Schreiner mit einer Notbremse kurz vor der Strafraumkante zu Fall gebracht. In der Folge diktierten die Höhenrainerinnen das Geschehen, standen defensiv sicher und agierten offensiv zielstrebiger. Allerdings dauerte es bis zur 81. beziehungsweise 84. Minute, ehe Michaela Rader und Carina Schreiner mit ihren Toren den Sieg perfekt machten. (red)