Schreiner trifft viermal für Höhenrain: FSV feiert Kantersieg zum Saisonabschluss

FSV-Trainer Werner Söckler kann mit den Fußballerinnen zufrieden sein. © Dieter Metzler

Höhenrain schlägt den TSV Eching am Ende klar mit 6:2. Carina Schreiner erlöste den FSV erst kurz vor der Pause. Insgesamt gelangen ihr vier Treffer.

Im letzten Saisonspiel zeigten die Höhenrainer Bezirksoberliga-Fußballerinnen eine klasse Leistung und belohnten sich mit einem Kantersieg gegen den Tabellennachbarn. Ab der ersten Minute entwickelte sich eine flotte Partie, in der man beiden Mannschaften anmerkte, dass sie Lust auf Fußballspielen hatten. Dennoch fiel der erste FSV-Treffer erst mit dem Halbzeitpfiff: Eine schöne Flanke von Steffi Holzer köpfte Carina Schreiner ins lange Eck.

FSV Höhenrain - TSV Eching 6:2 (1:0)

Nach dem Seitenwechsel knüpften die FSV-Frauen nahtlos an die starke erste Halbzeit an. Innerhalb kürzester Zeit schossen Carina Schreiner und Sandra Ott eine komfortable 4:0-Führung heraus. In der 76. Minute kam Eching erstmals gefährlich vor das Tor von Jessie Gerlach. Diese konnte den ersten Schuss noch abwehren, den Abpraller drückte die gegnerische Stürmerin jedoch über die Linie.

Kurz vor Schluss waren dann wieder die Gastgeberinnen am Zug. Zunächst stand Carina Schreiner bei einer Ecke von Steffi Holzer richtig und köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Anschließend erzielte die Mittelfeldspielerin in ihrem letzten Spiel für Höhenrain das „Tor des Tages“: Mit einem schönen Weitschuss überwand sie die Echinger Torhüterin.

Mit diesem souveränen Sieg beendet die Mannschaft die Saison auf einem starken dritten Tabellenplatz. Bei der Abschlussfeier wurden Steffi Holzer und Theresa Röhrdanz in den verdienten Fußball-Ruhestand verabschiedet. (red)