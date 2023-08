Neuer Trainer nach acht Jahren in Höhenrain – Kracher zum Auftakt: „Wie Sechzig gegen Bayern“

Mit dem Kracher gegen Titelfavorit BCF Wolfratshausen starten die Fußballerinnen des FSV Höhenrain um Lisa Diehl (l.) am Samstag in die neue Bezirksoberliga-Saison. Die Vorbereitung lief gut, dennoch wäre ein Punkt ein Erfolg. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Werner Söckler übernimmt als Sportlicher Leiter beim FSV Höhenrain. Neuer Trainer ist Winfried Schnitzler. Zum Auftakt kommt der BCF Wolfratshausen.

Höhenrain – Fast 25 Jahre lang war Karl Brunnhuber Sportlicher Leiter bei den Fußballerinnen des FSV Höhenrain. Am 1. Juli hat Werner Söckler diese Aufgabe übernommen – und deshalb seinerseits nach acht Jahren das Amt als Cheftrainer der ersten Damenmannschaft abgegeben. „Ich kann nicht gleichzeitig Trainer und Sportlicher Leiter sein, dafür ist der Aufwand zu groß“, erklärt Söckler.

Nach einigen erfolglosen Gesprächen mit Kandidaten, deren Gehaltsvorstellungen Söckler als „jenseits von Gut und Böse“ bezeichnet, fand sich mit dem im Landkreis noch unbekannten Winfried Schnitzler ein geeigneter Nachfolger. Der neue Trainer war aus beruflichen Gründen nach Bad Tölz gezogen und hat bereits einige Erfahrung als Trainer im Juniorinnen- und Damenbereich in Nordrhein-Westfalen vorzuweisen. Zuletzt war er beim SC West Köln (Mittelrheinliga Damen, vergleichbar mit der Landesliga) tätig, zuvor auch schon bei Alemannia Aachen (U17-Regionalliga).

„Jetzt müssen sich alle neu beweisen“: Söckler hofft auf positiven Effekt

Zum Start in die neue Bezirksoberliga-Saison an diesem Samstag beim BCF Wolfratshausen wird aber noch einmal Söckler die Geschicke leiten. Denn B-Lizenz-Inhaber Schnitzler arbeitet auch als Honorartrainer für die Fußballschule des 1. FC Köln und weilt daher – wie schon länger geplant – derzeit im Westen Deutschlands. Ohnehin ist der bisherige Coach weiterhin an Bord und fungiert als Co-Trainer seines Nachfolgers. Söckler glaubt dennoch, dass sich durch den Trainerwechsel etwas getan hat. „Nach acht Jahren schleift es sich ein bisschen ein. Jetzt fangen alle bei null an und müssen sich neu beweisen.“

Im Vergleich zur auf Rang drei abgeschlossenen Vorsaison gehören dem Kader des FSV Höhenrain mit Stephanie Holzer und Theresa Röhrdanz zwei verdiente Spielerinnen nicht mehr an. Beide haben ihre fußballerische Laufbahn beendet und wurden zum Saisonende gebührend verabschiedet.

FSV Höhenrain will oben mitspielen

Neu sind Annika Wamsler (zuletzt SV Untermenzing), Franziska Conrad (FC Stern München) und Nicole Mark (SV Neusorg), von den nachgerückten Spielerinnen aus der eigenen Jugend sind Lola Maier und Elisabeth Weber für die erste Mannschaft eingeplant. „Wir setzen weiterhin auf die eigene Jugend und freuen uns außerdem, wenn jemand gerne zu uns kommen möchte. Wir fahren aber nicht durch den Landkreis und versuchen, Spielerinnen abzuwerben“, stellt Söckler klar.

Wie schon in den vergangenen Jahren will der FSV oben mitspielen. Mit dem Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Söckler zufrieden. Favorit im Rennen um den Landesliga-Aufstieg sei in einer ausgeglichenen Liga neben den Absteigern FC Forstern II und TSV Gilching-Argelsried aber der auf dem „Transfermarkt“ (Söckler) aktive und in der Vorbereitung überzeugende BCF. Ein Punktgewinn im Kracher zum Saisonauftakt wäre für Söckler ein großer Erfolg, die Favoritenrolle liegt für ihn eindeutig bei den Gastgeberinnen. „Das ist ein Spiel wie Sechzig gegen Bayern.“ (Tobias Empl)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 2:4 gegen TSV Pfersee Augsburg; 2:2 gegen SG Bad Aibling/Hohenthann-Beyharting; 5:0 bei TSV 1860 München

Erstes Punktspiel: Samstag, 2. September, 17 Uhr, Gastspiel bei BCF Wolfratshausen