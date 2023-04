Zwölf grausame Minuten versauen Höhenrains „bestes Spiel in diesem Jahr“

Teilen

Klassenerhalt als Ziel: Klaus Heller ist der neue Trainer des FSV Höhenrain. © red

Die erste Niederlage in der Abstiegsrunde war am Sonntag ein bitterer Rückschlag für den FSV Höhenrain im Abstiegskampf.

Die Mannschaft unterlag dem SV Eurasburg-Beuerberg daheim mit 2:3. „Insgesamt gesehen war es unser bestes Spiel in diesem Jahr“, urteilte FSV-Coach Klaus Heller.

Die Hausherren begannen mit breiter Brust und gingen folgerichtig in Front. Max Feirer wurde im Strafraum gefoult, und Andreas Mühr verwandelte den fälligen Strafstoß. Es folgten jedoch zwölf grausame Minuten, in denen den Gästen aus Eurasburg gleich drei Treffer gelangen. Angefangen hatte alles mit einem Eigentor von Max Feirer nach einer Ecke. „Das ist Fußball. So etwas passiert auch in der Bundesliga“, kommentierte Heller das Missgeschick. Die weiteren Gegentreffer schmerzten aber sehr. „Das waren zu viele Fehler“, monierte der Übungsleiter.

Nach der Pause zeigten die Hausherren allerdings große Moral. David Lech gelang nach Zuspiel von Mühr der schnelle Anschlusstreffer (55.). „Danach hatten wir noch genug Chancen, das Spiel wieder zu drehen“, teilte Heller mit. Mühr hatte zudem Pech bei einem Freistoß an den Pfosten. „Am Ende war die Hypothek aus der ersten Halbzeit aber zu groß“, haderte Heller.

Sein Team konnte sich nicht von der Abstiegszone lösen. „Für die nächsten Wochen ist mir nach diesem Spiel aber nicht bange. Beim nächsten Mal ist uns das Glück bestimmt wieder hold“, sagte Heller. (toh)